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СНБО Украины через день после России скопировал "санкционный манёвр"
26 декабря 2018, 21:24 • 110 • Политика
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал решение о введении новых санкций в отношении России. Это решение принято 26 декабря. Накануне Москва объявила о расширении чёрного списка РФ по Украине - в него было добавлено более 200 физических и юридических лиц.
СНБО Украины ввёл дополнительные санкции против России. Об этом было объявлено в среду, 26 декабря, после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как заявили в пресс-службе ведомства, в ходе заседания поднимался вопрос о "применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер" в отношении российской стороны.
Отмечается, что СНБО решил поддержать введение санкций.
В Киеве уточнили, что ограничения выдвинуты в адрес бизнесменов, политиков и депутатов, компаний, а также силовых структур и их работников.
Кроме того, сказано, что организаторы выборов в самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республиках также подпадают под санкции. В сообщении украинского СНБО говорится, что санкции коснутся и "военных, судей и правоохранителей, причастных к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины в Керченском проливе 25 ноября 2018 года и незаконному содержанию их в российских тюрьмах", передаёт ТАСС.
Примечательно, что накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил санкции против Украины. В него добавлено более 200 физических и юридических лиц.
К уже имеющимся в списке 410 физическим и юридическим лицам Украины было добавлено ещё более 200. По отношению к ним будут применены специальные экономические меры.
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