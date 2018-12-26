СНБО Украины через день после России скопировал "санкционный манёвр"

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал решение о введении новых санкций в отношении России. Это решение принято 26 декабря. Накануне Москва объявила о расширении чёрного списка РФ по Украине - в него было добавлено более 200 физических и юридических лиц.

СНБО Украины ввёл дополнительные санкции против России. Об этом было объявлено в среду, 26 декабря, после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как заявили в пресс-службе ведомства, в ходе заседания поднимался вопрос о "применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер" в отношении российской стороны.

Отмечается, что СНБО решил поддержать введение санкций.

В Киеве уточнили, что ограничения выдвинуты в адрес бизнесменов, политиков и депутатов, компаний, а также силовых структур и их работников.

Кроме того, сказано, что организаторы выборов в самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республиках также подпадают под санкции. В сообщении украинского СНБО говорится, что санкции коснутся и "военных, судей и правоохранителей, причастных к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины в Керченском проливе 25 ноября 2018 года и незаконному содержанию их в российских тюрьмах", передаёт ТАСС.

Примечательно, что накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил санкции против Украины. В него добавлено более 200 физических и юридических лиц.

К уже имеющимся в списке 410 физическим и юридическим лицам Украины было добавлено ещё более 200. По отношению к ним будут применены специальные экономические меры.