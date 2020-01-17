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СНБО предложил меры по снижению напряжённости в отношениях с Россией
17 января 2020, 22:54 • 119 • Украина
Стратегия национальной безопасности Украины, представленная на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), предполагает меры по снижению напряжённости в отношениях с Россией. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
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«Предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с Россией и напряжённости в двусторонних отношениях», — говорится в сообщении.
Приоритетными направлениями названы обеспечение независимости и госсуверенитета, общественное развитие, защита прав, свобод и законных интересов граждан.
Также среди них значатся европейская и евроатлантическая интеграция и «восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ».
Заседание СНБО прошло под председательством президента Владимира Зеленского.
31 декабря Зеленский и российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора высказались за развитие отношений в 2020 году.
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