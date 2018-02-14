Снайперы в Сирии: «Дьявол из Рамади» против «Таежного шамана»

Пентагон опровергает неофициальные сообщения о гибели в северо-западном районе Африна двух американских снайперов. Многочисленные турецкие посты об этом сопровождают, помимо прочего, фотографию Криса Кайла из фильма «Американский снайпер», которого сыграл актер Брэдли Купер.

Напомним, речь идет о культовом фильме, рассказывающем историю самого результативного американского стрелка по кличке «Дьявол из Рамади», реального снайпера, застрелившего 255 иракских солдат и офицеров в 2003—2011 годах.

Здесь есть важный момент: сообщение о гибели в Африне двух рейнджеров пришло от курдов, но было радостно подхвачено турками. Видимо, «союзники» Соединенных Штатов, приложив фото Купера-Кайла, более узнаваемого, чем «Дьявол из Рамади», подчеркнули высокий статус некого Эдди Брэгдона, снайпера Сил специальных операций США, одного из двух погибших солдат по версии турецкой стороны. О другом рейнджере — вообще нет никакой информации. В то же время на американских форумах допустили, что потери могли иметь место. Пентагон регулярно списывает гибель своих военнослужащих в Сирии на несчастные случаи за её пределами.

Видимо, на основании постера, сопровождающего новость о смерти солдат США в Африне, портал CNN Turk, не долго думая, сообщил, что в Сирии был убит тот самый Крис Кайл. Между тем, в 2013 году на территории США «дьявола из Рамади» застрелил Эдди Рут, бывший морпех и ветеран иракской войны, страдавший, как утверждают психиатры, посттравматическим расстройством.

Впрочем, следом прошла другая, уже нелепая информация, мол, в Сирии ликвидировали Брэдли Купера. У этого троллинга, однако, сразу же заметили заокеанские уши. Слишком скоординировано американские журналисты высмеяли «убийство актера». Мол, какие «глупые» турецкие СМИ, печатающие всякую чушь. В свою очередь официальный Вашингтон сделал вывод, что некие силы, поддерживающие Эрдогана, пытаются сформировать мощные антиамериканские настроения в Турции.

Тем не менее, в глаза бросается факт, что в США как-то чересчур нервозно отреагировали на турецкий «фейк», причем настолько, что переход по ссылкам на ранее опубликованные по этой тематике статьи выдает «ошибку 404». Сдается, что Вашингтон очень хотел бы убрать всю информацию о скандальной публикации CNN Turk. Примечательно, что полковник армии США Райан Диллон, опровергший в своем Twitter сообщение об уничтожении двух снайперов, признал, что «американские солдаты по-прежнему поддерживают курдские силы в Сирии, но в другом месте».

По сути прокси-война в Сирии приобретает очертания маленькой межгосударственной войны, в которой воюют части регулярной армии США. Напомним, в САР находятся по приглашению законного президента наши войска. Можно не сомневаться, что военным США поставлена задача по выдавливанию РФ с Ближнего Востока, но так, чтобы не спровоцировать большой конфликт.

Если рейнджеры исподтишка ведут прицельный огонь по своим же натовским союзникам — турецким солдатам, то в отношении россиян можно ждать любого коварства. Для Пентагона главное — не засветиться. Именно поэтому нельзя исключать снайперских дуэлей между нашими и американскими стрелками.

Отметим, что культивирование снайперского искусства, как у нас, так и за океаном, произошло не так давно. Вслед за капитуляцией немцев в 1945 году, в СССР и в США «в моду» вошло автоматическое оружие с менее мощными патронами, чем боеприпасы винтовок Первой мировой войны.

Считалось, что в будущих сражениях должны участвовать огромные армии, поддерживаемые танковыми армадами и мощной бомбардировочной авиацией, а перестрелки будут вестись на коротких дистанциях в условиях городов. Следовательно, лучше иметь легкий автомат с большим количеством боеприпасов, чем тяжелую снайперскую винтовку с малым числом мощных патронов. Ну, а уничтожать врага дальше 300−800 м, согласно стратегиям второй половины 20-го века, должна была царица войны — артиллерия.

В то же время опыт боевых действий в Афганистане, Ираке и Сирии в значительной степени опроверг эту концепцию. Теперь, в 21 веке, ведущим военным державам приходится воевать на чужих территориях, при этом по политическим и экономическим причинам нецелесообразно, а то и вообще невозможно применять крупные соединения. Значить, надо уметь драться малыми силами, и, безусловно, метко стрелять. С другой стороны — если случится Третья мировая, то она, стопроцентно, будет ядерной. Вряд ли после взаимных ударов атомными бомбами, противники смогут вообще воевать.

Итак, сегодня уже не оспаривается эффективность снайперского огня в прокси-конфликтах, в которых бои зачастую ведутся партизанскими методами: внезапными атаками, засадами и диверсиями. Здесь, на первый взгляд, востребованы снайперы, бьющие по целям на дальних расстояниях 800−1000 м и даже более. Правда, для этого должны быть почти идеальные условия: хорошая видимость и безветрие.

Меткая стрельба издалека, которой, кстати, гордился герой Купера из фильма «Снайпер», напоминает циничные убийства. В частности, «Дьявол из Рамади» лишил жизни иракца, находящего от него в 1920 метрах. По словам Кайла, он якобы увидел в руках жертвы винтовку СВД. Хотя тот, наверняка, погиб лишь потому, что оказался в прицеле. Впрочем, от таких пуль довольно быстро научились прятаться за растянутыми вдоль позиций простынями или насыпными валами.

С другой стороны, появились публикации о необходимости более тщательной подготовки стрелков, работающих с глушителями на коротких дистанциях — до 200 метров — в условиях дыма, пыли и плотной застройки. В частности, во время штурма Мосула нехватка таких снайперов стала причиной одной из самых провальных операций коалиции. В итоге миллионный город не взяли, а разрушили до основания.

Безусловно, по-прежнему имеется спрос на стрелков, метко бьющих в диапазоне 300−800 метров. Однако комбатанты, как показывает современный опыт, избегают сражений на средних дистанциях. Дело в том, что боевики в большинстве являются дилетантам и предпочитают поливать врага шквальным и хаотичным автоматическим огнем. В то же время среди них встречаются наемники, которые умеют убивать издалека.

Отметим, что сегодня американцы приобрели большой опыт использования снайперских винтовок с большим калибром, у них созданы достойные снайперские школы. Словом, глупо недооценивать противника там, где у него сильные позиции.

Если же сравнить методики подготовки метких стрелков в штатах и у нас, то можно увидеть много общего, при этом различия касаются приоритетов. В целом, и в США, и в РФ высок процент отсеивания. Так, в школе снайперов в Форт-Беннинг (штат Джорджия) в среднем из курса 300 рейнджеров примерно 50 бойцов выдерживают выпускные тесты, а в России только треть курсантов заканчивает школы снайперов.

За океаном в снайперских школах на первом месте ставиться стрельба, затем обучение тактике, потом — изнуряющие тренировки, далее — курсы повышения стрессоустойчивости и в конце — получение навыков маскировки. Но это не значит, что американского стрелка легко вычислить, просто урокам «как стать невидимкой» в армии США уделяется меньше времени, чем, к слову, у нас.

В России учебный процесс построен иначе. У нас в снайперские школы сразу принимают стрессоустойчивых и метких бойцов, зато упор делается на маскировке, физподготовке, тактике и только потом на стрельбе. Такой подход во многом обусловлен опытом Великой Отечественной войны. Если у солдата, образно говоря, «глаза коршуна», какие, например, были у «таежного шамана» Семена Номоконова, героя ВОВ, то эффект от подготовки будет стократ выше, чем для обычного бойца.

Таким образом, современная снайперская дуэль между американскими и российскими стрелками, если она не дай бог случится, во многом будет походить на встречу «Дьявола Рамади» и «Таежного шамана».