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Снайперы боевиков не дают мирным жителям уйти из Восточной Гуты

02 марта 2018, 13:54  •  70 • Политика
С момента объявления гуманитарной паузы сегодня утром антиправительственные боевики произвели уже порядка 40 выстрелов в направлении коридора, созданного для эвакуации мирных граждан Сирии из Восточной Гуты.
Ситуация в Восточной Гуте стремительно накаляется. По сообщению пресс-службы Сирийской арабской армии, после объявления гуманитарной паузы в 9 часов утра по местному времени окопавшиеся на данной территории боевики произвели уже 37 выстрелов в направлении коридора, организованного для эвакуации мирных жителей.
По словам представителя Сирийской армии Мухаммеда Ясира, боевики вели огонь из снайперских винтовок и минометов. "Когда они видят любое движение, они сразу задействуют и стрелковое оружие, и минометы", - пояснил он.
Со своей стороны Сирийская армия соблюдает объявленный в данной зоне боев режим тишины и не отвечает на огонь джихадистов. В этом военные руководствуется указаниями, которые были им переданы из Дамаска. С другой стороны представители вооруженных бандформирований, как кажется, всерьез вознамерились блокировать отступление гражданского населения из опасного региона.
"Правительство Сирии обеспечило все условия для вывода мирных жителей, включая автобусы, скорую помощь и лагерь для расположения мирных жителей, которые до сих пор не вышли оттуда из-за того, что боевики не пускают их", - суммирует ситуацию Ясир.

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