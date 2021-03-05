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Снайперский огонь, гранаты… ВСУ трижды открывали огонь за сутки. Есть погибшие
05 марта 2021, 22:25 • 193 • Политика
ВСУ трижды за сутки нарушали режим тишины на линии соприкосновения, открывая огонь по неподконтрольным территориям в Донбассе. Позиции ДНР обстреливались из снайперского оружия и забрасывались гранатами. В результате трое военнослужащих Донецкой народной республики погибли.
Об этом в субботу сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР. В Донецке пояснили, что огонь вёлся на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях. Украинские военные использовали стрелковое оружие (включая снайперские винтовки) и гранатомёты.
Отметим, что буквально на днях украинский снайпер убил сотрудника МВД Донецкой народной республики, когда тот проводил эвакуацию детей, зашедших в опасную зону.
В феврале СНБО разрешил украинским военным открывать "ответный" огонь по неприятелю, не дожидаясь приказа сверху. Эксперты уже отметили, что ВСУ фактически дали карт-бланш на нарушение режима прекращения огня, поскольку любой обстрел военные теперь могут оправдать тем, что он вёлся в ответ на "вражескую провокацию". И командование никак не сможет это проверить.
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