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Снайперский огонь, гранаты… ВСУ трижды открывали огонь за сутки. Есть погибшие

05 марта 2021, 22:25  •  193 • Политика
ВСУ трижды за сутки нарушали режим тишины на линии соприкосновения, открывая огонь по неподконтрольным территориям в Донбассе. Позиции ДНР обстреливались из снайперского оружия и забрасывались гранатами. В результате трое военнослужащих Донецкой народной республики погибли.
Об этом в субботу сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР. В Донецке пояснили, что огонь вёлся на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях. Украинские военные использовали стрелковое оружие (включая снайперские винтовки) и гранатомёты.
С прискорбием сообщаем, что в результате вражеских обстрелов погибли трое защитников нашей республики и один получил ранение. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, - цитирует представителя Народной милиции портал "Новороссия".
Отметим, что буквально на днях украинский снайпер убил сотрудника МВД Донецкой народной республики, когда тот проводил эвакуацию детей, зашедших в опасную зону.
В феврале СНБО разрешил украинским военным открывать "ответный" огонь по неприятелю, не дожидаясь приказа сверху. Эксперты уже отметили, что ВСУ фактически дали карт-бланш на нарушение режима прекращения огня, поскольку любой обстрел военные теперь могут оправдать тем, что он вёлся в ответ на "вражескую провокацию". И командование никак не сможет это проверить.

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