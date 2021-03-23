Снайпер ВСУ убил пенсионера на окраине Донецка

Украинский снайпер застрелил мирного жителя Донецка и прицельным огнём не позволяет подойти к телу эвакуаторам.Об этом у себя в Telegram написал военный корреспондент Андрей Руденко.«Петровский район Донецка, поселок Трудовские, снайпер ВСУ убил мирного жителя, пенсионера, которому было 71 год.Тело не могут вывезти, ВСУ продолжают вести прицельный огонь по группам эвакуации», – сообщил военкор.«Убит в Александровке, ул. Челюскинцев, 28, фамилия Кот. Похоже, что с нулевого бандеровского блокпоста», – уточнил подробности в своём блоге депутат НС ДНР Вячеслав Бердичевский.