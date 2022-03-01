Снаряд прилетел в палатку АТОшников перед Харьковской ОГА





Сегодня, 1 марта, в 8 утра в центре Харькова прогремел взрыв. С 2014 года напротив обладминистрации стоит «партиотическая» палатка, с которой не удалось даже справиться покойному мэру Геннадию Кернесу.Сегодня рядом с ней разорвался снаряд.«Оу, даже "труханы" пишут, что погибших в их палатке нет, что же это за удар тогда? Появляются также видео с Рымарской, а еще от Оперного, там тоже вроде бы как последствия удара, но с точностью ничего не скажешь. Но если это одновременно, то по разбросу это РСЗО с просроченными припасами.Пусть специалисты скажут, что это такое, но как по мне на одиночную "градину" похоже."Градина", ещё и одиночная... Да чётко по самому центру... То ли предупреждение, то ли и правда провокация», — пишет Telegram-канал «Наш Харьков».28 февраля жилые районы Харьков подверглись ударам «Градами». По информации местных жителей, обстрелы города велись из орудий ВСУ, установленных в жилых кварталах.«Дополнения по Харькову. Кто, кого, не нам решать, но мы против пропаганды и пытаемся думать даже в это тяжёлое время истерии.- почему взрыв такой большой, а урон на копейку? Ну машины, которые рядом проезжали, продолжают движение далее? Слава Богу люди там остались живы.- палатка цела, хотя, кто знает военное дело, указывает, что должно снести, а осколки покрошат всех, тех кто в машинах впервую очередь.- говорить о цели этого одиночного удара не стоит! Разве, что, для картинки или заблудший снаряд. Но, это война...Ещё нюанс, говорят у русских нет на вооружении точки - УЕсли это она, значит били наши по своим!Гадкая война, берегите себя, здесь может быть всё!!!!», — пишет Telegram-канал «Легитимный».