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Снаряд прилетел в палатку АТОшников перед Харьковской ОГА

01 марта 2022, 15:00  •  258 • Украина

Сегодня, 1 марта, в 8 утра в центре Харькова прогремел взрыв. С 2014 года напротив обладминистрации стоит «партиотическая» палатка, с которой не удалось даже справиться покойному мэру Геннадию Кернесу.

Сегодня рядом с ней разорвался снаряд.

«Оу, даже "труханы" пишут, что погибших в их палатке нет, что же это за удар тогда? Появляются также видео с Рымарской, а еще от Оперного, там тоже вроде бы как последствия удара, но с точностью ничего не скажешь. Но если это одновременно, то по разбросу это РСЗО с просроченными припасами.

Пусть специалисты скажут, что это такое, но как по мне на одиночную "градину" похоже.

"Градина", ещё и одиночная... Да чётко по самому центру... То ли предупреждение, то ли и правда провокация», — пишет Telegram-канал «Наш Харьков».


28 февраля жилые районы Харьков подверглись ударам «Градами». По информации местных жителей, обстрелы города велись из орудий ВСУ, установленных в жилых кварталах.

«Дополнения по Харькову. Кто, кого, не нам решать, но мы против пропаганды и пытаемся думать даже в это тяжёлое время истерии.

- почему взрыв такой большой, а урон на копейку? Ну машины, которые рядом проезжали, продолжают движение далее? Слава Богу люди там остались живы.

- палатка цела, хотя, кто знает военное дело, указывает, что должно снести, а осколки покрошат всех, тех кто в машинах впервую очередь.

- говорить о цели этого одиночного удара не стоит! Разве, что, для картинки или заблудший снаряд. Но, это война...

Ещё нюанс, говорят у русских нет на вооружении точки - У

Если это она, значит били наши по своим!

Гадкая война, берегите себя, здесь может быть всё!!!!», — пишет Telegram-канал «Легитимный».

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