Снаряд попал во двор: Что известно о захвате ВСУ 37 граждан России

ВСУ взяли плен 37 граждан России, мирных жителей Донбасса. Сообщается, что сейчас ситуация в регионе накалилась и участились обстрелы.

Журналистка Екатерина Габель, представляющая телеканал "Звезда", рассказала, что съёмочная группа была в населённом пункте Старомарьевка в Донбассе. Ей удалось пообщаться с местной жительницей Екатериной.

Ранее сообщалось, что украинские военные держат в плену мирных жителей этого населённого пункта - 37 человек, которые имеют паспорта России.

Екатерина рассказала об участившихся выстрелах с украинской стороны. Несколько снарядов упали к ней во двор, снесли несколько хозяйственных построек. Муж Екатерины находится в больнице - после обстрелов у него начались проблемы с сердцем.