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Снаряд попал во двор: Что известно о захвате ВСУ 37 граждан России
30 октября 2021, 16:05 • 99 • Политика
ВСУ взяли плен 37 граждан России, мирных жителей Донбасса. Сообщается, что сейчас ситуация в регионе накалилась и участились обстрелы.
Журналистка Екатерина Габель, представляющая телеканал "Звезда", рассказала, что съёмочная группа была в населённом пункте Старомарьевка в Донбассе. Ей удалось пообщаться с местной жительницей Екатериной.
Ранее сообщалось, что украинские военные держат в плену мирных жителей этого населённого пункта - 37 человек, которые имеют паспорта России.
Екатерина рассказала об участившихся выстрелах с украинской стороны. Несколько снарядов упали к ней во двор, снесли несколько хозяйственных построек. Муж Екатерины находится в больнице - после обстрелов у него начались проблемы с сердцем.
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