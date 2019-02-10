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Снаряд попал в моторное отделение: Хуситы подбили танк правительственных войск в Йемене - видео

10 февраля 2019, 23:09  •  100 • Политика
В Сети появилось видео атаки повстанцев-хуситов на средний танк Т-34-85 правительственных войск Йемена. В ролике видно, как противотанковый снаряд подлетает к танку и поражает его прямо в моторное отделение.
Тем не менее насколько серьезными были полученные танком повреждения и были ли в инциденте жертвы, не сообщается. Предположительно, впрочем, данный эпизод произошел на юго-западе терзаемой гражданской войной страны - в районе города Эд-Дали.
Танк Т-34-85 представляет собой последнюю модификацию танка Т-34 советского производства. Цифра 85 в конце войскового обозначение означает калибр орудия техники - 85 миллиметров.
В Советском Союзе первый танк Т-34 был принят на вооружение еще в конце Великой Отечественной войны, в 1944 году. Сейчас он стоит на вооружении почти в десяти стран по всему миру.
Ролик опубликовал в своем микроблоге Twitter египетский журналист Мохаммед Мансур.
#Houthis ATGM attack in #Damet #Dhale #Yemen #YemenWar pic.twitter.com/j8qddpqGZb
— Mohamed Mansour (@Mansourtalk) 9 февраля 2019 г.

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