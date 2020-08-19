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Сначала запретят газ, потом машины. Германия взбунтовалась против санкций США
19 августа 2020, 13:05 • 97 • Политика
Германия взбунтовалась против санкций, которыми США пытаются сдержать строительство газопровода "Северный поток - 2". Об этом в среду заявила премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг. Она заявила: сначала США запретят газ, потом машины.
По её словам, Германия и Европа не должны позволить США себя шантажировать. В противном случае Вашингтон установит полный контроль над страной.
Она добавила, что Германии необходим природный газ, поскольку страна переходит на энергетику с возобновляемыми источниками энергии. Единственной альтернативой российскому газу является американский СПГ, но он очень дорогой, пишет WirtschaftsWoche.
Напомним, что ранее американские сенаторы пригрозили санкциями немецкому порту, где стоят суда-трубоукладчики. Попытки Вашингтона защитить интересы американских поставщиков СПГ с помощью санкций и раньше вызывали возмущение у Германии.
Председатель комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст в июле направил письмо спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси с требованием снять все ограничения. Он спросил у конгрессменов, как бы они отнеслись к тому, что кто-то вмешивается в дела Техаса, Висконсина и Пенсильвании.
Власти США уже не первый год пытаются заблокировать "Северный поток - 2", поскольку дешёвый российский газ сделает ненужным в Европе более дорогой американский СПГ. При этом своё давление Штаты оправдывают не экономическими, а сугубо политическими причинами. Цель санкций якобы заключается в том, чтобы снизить энергозависимость Европы от России.
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