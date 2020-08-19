Сначала запретят газ, потом машины. Германия взбунтовалась против санкций США

По её словам, Германия и Европа не должны позволить США себя шантажировать. В противном случае Вашингтон установит полный контроль над страной.

Если мы позволим такое вмешательство, то в какой-то степени это будут ещё "цветочки". Кто гарантирует, что следующим шагом они не начнут указывать нам, какие машины мы можем использовать? - задаётся вопросом Швезиг.

Она добавила, что Германии необходим природный газ, поскольку страна переходит на энергетику с возобновляемыми источниками энергии. Единственной альтернативой российскому газу является американский СПГ, но он очень дорогой, пишет WirtschaftsWoche.

Напомним, что ранее американские сенаторы пригрозили санкциями немецкому порту, где стоят суда-трубоукладчики. Попытки Вашингтона защитить интересы американских поставщиков СПГ с помощью санкций и раньше вызывали возмущение у Германии.

Председатель комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст в июле направил письмо спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси с требованием снять все ограничения. Он спросил у конгрессменов, как бы они отнеслись к тому, что кто-то вмешивается в дела Техаса, Висконсина и Пенсильвании.

Власти США уже не первый год пытаются заблокировать "Северный поток - 2", поскольку дешёвый российский газ сделает ненужным в Европе более дорогой американский СПГ. При этом своё давление Штаты оправдывают не экономическими, а сугубо политическими причинами. Цель санкций якобы заключается в том, чтобы снизить энергозависимость Европы от России.