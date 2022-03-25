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Сначала заговаривался, потом поел: Байден сел за стол с солдатами в Польше
25 марта 2022, 20:20 • 394 • Политика
Президент США Джо Байден посетил американских военных в Польше и даже сел с ними за один стол. Сначала заговаривался, но потом широко улыбнулся и поел. Правда не то, что хотел.
Президент Польши Анджей Дуда опоздал на переговоры с американским коллегой. Его самолёт совершил аварийную посадку в Варшаве. Пока Дуда добирался в город Жешув на резервном самолёте, Джо Байден посетил военную базу, где дислоцируются военные 82-й воздушно-десантной дивизии США.
Американский лидер поблагодарил солдат за их работу, сказал, что они самые лучшие.
"Спасибо большое за то, что вы делаете, вы самые лучшие, и это не преувеличение. Вы самые лучшие, и вы сражаетесь за нас в мировой истории. Это не преувеличение", - произнёс Байден, повторяя одни и те же фразы.
После этого политик спросил, не закончили ли десантники обедать. Если нет, то он охотно разделил бы с ними трапезу.
"Я бы поел бобов", - заявил президент США.
Однако ему предложили пиццу, протянув целую коробку. Байден отломил себе кусок, так же поступили и солдаты, находившиеся рядом с ним. Поддержали беседу, поболтали, сфотографировали.
Общение Джо Байдена с американскими военными в Польше показал телеканал CNN.
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