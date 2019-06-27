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Сначала взрывы, потом смерть лидера: В Тунисе скончался президент Аль-Баджи Гаид ас-Себси - СМИ

27 июня 2019, 18:39  •  155 • В мире
Умер президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси. Ему было 92 года. Информацию передают СМИ.
92-летний президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси сегодня скончался в больнице. Об этом сообщает телеканал "360". Ранее президента госпитализировали в военную больницу столицы в связи с сильным недомоганием.
Напомним, сегодня, 27 июня, в столице Туниса произошли два взрыва. Смертники напали на полицейских, а также атаковали административное здание.

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