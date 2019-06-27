Сначала взрывы, потом смерть лидера: В Тунисе скончался президент Аль-Баджи Гаид ас-Себси - СМИ

92-летний президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси сегодня скончался в больнице. Об этом сообщает телеканал "360". Ранее президента госпитализировали в военную больницу столицы в связи с сильным недомоганием.

Напомним, сегодня, 27 июня, в столице Туниса произошли два взрыва. Смертники напали на полицейских, а также атаковали административное здание.