|
Сначала взрывы, потом смерть лидера: В Тунисе скончался президент Аль-Баджи Гаид ас-Себси - СМИ
27 июня 2019, 18:39 • 155 • В мире
Умер президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси. Ему было 92 года. Информацию передают СМИ.
92-летний президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси сегодня скончался в больнице. Об этом сообщает телеканал "360". Ранее президента госпитализировали в военную больницу столицы в связи с сильным недомоганием.
Напомним, сегодня, 27 июня, в столице Туниса произошли два взрыва. Смертники напали на полицейских, а также атаковали административное здание.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
155
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 июня 2019, 13:54
|
25 июня 2019, 01:39
|
22 июня 2019, 01:54
|
26 июня 2019, 03:39
|
23 июня 2019, 17:09
|
21 июня 2019, 22:39
|
22 июня 2019, 23:09