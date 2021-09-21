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Сначала возьмутся за мёртвых, потом за живых: Киев решил отнять у "ветеранов АТО" пенсии и льготы

21 сентября 2021, 19:50  •  276 • Политика
Киев отнимет у "ветеранов АТО" дополнительные льготы и пенсии. Кабмин одобрил масштабную проверку финансового состояния экс-участников войны в Донбассе. Проверку планируют начать с семей погибших, а затем перейти к живым.
Власти Украины собираются отобрать льготы и пенсии у бывших участников карательной операции в Донбассе из-за нехватки денег в бюджете. Об этом прямо заявил чиновник их Министерства социальной политики Украины.
Речь идёт о плане масштабной проверки финансового состояния украинских граждан, принимавших участие в боевых действиях на территории Донбасса в 2014-2021 годах (АТО). И если выяснится, что общая ежемесячная прибыль домочадцев отдельно взятого "ветерана АТО" превышает 20 тысяч гривен (около 54 тысяч рублей), он лишится всех льгот и пенсий. Документ уже одобрил Кабинет министров Украины. Проверку планируется начать уже с 1 октября.
Украинский бюджет — не резиновый: мы не можем помогать людям, которые могут помочь себе сами,
- цитирует РИА ФАН комментарий украинского чиновника.
Социальный психолог Елена Мильто предупреждает, что бывшие каратели и так в большинстве своём оказались выброшены за борт нормальной жизни. Попытка Киева отобрать у них льготы может быть воспринята, как призыв к антиправительственным выступлениям.
Вот только готовы ли власти к новому майдану?
- задаётся вопросом эксперт.
Впрочем, украинские власти, видимо, тоже что-то такое подозревают. Потому что проверку планируют начать с семей погибших "ветеранов АТО". За живых возьмутся только в ноябре.

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