«Сначала твердое "да", потом газ»: Лавров озвучил условия по «Турецкому потоку» в Европе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия учитывает уроки «Южного потока» и проложит маршрут «Турецкого потока» через Болгарию, Сербию и Венгрию только при твердом «да» профильных структур Евросоюза.

В интервью газете Serbian Telegraph министр рассказал о том, что Москва довольна ходом строительства «Турецкого потока» в двухниточном варианте. Он пояснил, что в настоящее время прорабатывается и европейский вариант маршрута подачи газа.

«Сейчас прорабатываются различные возможности продолжения газопровода по европейской территории, в том числе по маршруту Болгария, Сербия, Венгрия с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене», - отметил Лавров.

При этом он добавил, что Россия не желает повторять историю «Южного потока», и извлекая из нее урок, будет работать по европейскому направлению только после стопроцентных согласований.

«Будем готовы приступить к соответствующей работе только после получения твердых положительных гарантий от профильных структур Евросоюза», - резюмировал министр, отметив, что это является одним из приоритетных вопросов в энергетическом партнерстве между Россией и Сербией. И большие совместные планы по поставкам газа уже есть.

В настоящее время, по словам Лаврова, ведется согласование конкретных шагов по «Турецкому потоку».

«Ведущие российские компании, включая ПАО "Газпром", находятся в плотном контакте с сербскими партнерами. Имеются большие совместные планы. Согласование конкретных шагов осуществляется по линии межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству», - пояснил министр.

Напомним, согласно проекту газопровод «Турецкий поток» должен пройти по дну Черного моря до европейской части Турции, а уже оттуда к границе с Грецией. По оценкам специалистов, общая длина морской части газопровода составит порядка 910 км, и еще 180 км пройдет по суше.

Всего «ниток» будет две, каждая мощностью 15,75 млрд кубов газа в год. Одна пойдет на снабжение газом Турции, а вторая - для Юга и Юго-Востока Европы.

Проект намерены запустить уже к концу следующего года.