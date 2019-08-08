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Сначала свернул "не туда": Эрдоган направил Зеленского на правильный путь
08 августа 2019, 01:54 • 20 • В мире
Президент Украины прилетел в Турцию с официальным визитом. Первый "прокол" у политика случился уже на торжественной церемонии у президентского дворца: Зеленский поначалу свернул "не туда", так что Эрдогану пришлось направлять его на правильный путь.
В начале церемонии Зеленский обратился с приветствием на турецком языке к почётному караулу, который выстроился у дворца. Затем, согласно протоколу, вместе с президентом Турции он должен был принять рапорт у офицера.
Вместо этого Зеленский, развернувшись, направился в совершенно противоположном направлении. Эрдогану пришлось вернуть его обратно, предложить занять нужную точку, следуя протоколу, выслушать доклад начальника караула, пишет 360.tv.
После этой церемонии оба президента направились во дворец, где затем прошли двусторонние переговоры. Затем запланирована встреча украинской и турецкой делегаций, итоги которой будут подведены на пресс-конференции.
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