Джо Байден обсудит Украину сначала с президентом России Владимиром Путиным. Президент Незалежной Владимир Зеленский подождёт. Западные СМИ раскрыли ближайшие планы главы США.

Беседа Владимира Путина и Джо Байдена состоится 7 декабря. Они будут общаться по видеосвязи. Начало переговоров запланировано на 18:00. По обнародованной ранее информации, одной из главных тем станет Украина.

Разговор с Владимиром Зеленским тоже состоится, но ему предстоит подождать. Reuters и Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома раскрыли ближайшие планы Джо Байдена. Он будет общаться с украинским лидером через несколько дней после переговоров с Владимиром Путиным.

Однако до этого с президентом Украины свяжется другой представитель США - глава Госдепа Энтони Блинкен.

"Мы считаем, что есть способ продвинуться вперёд, который позволит нам направить России чёткое сообщение о длительных и значительных издержках в случае вторжения", - произнёс источник из администрации американского президента.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Россию хотят втянуть в "контролируемую войну. Он рассказал о планах США, касающихся "красных линий".