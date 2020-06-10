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Сначала права, потом цифровизация: Владимир Путин поставил условие
10 июня 2020, 20:00 • 79 • Политика
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что любое продвижение страны на пути цифровизации должно осуществляться только с соблюдением прав человека.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по связи и ИТ-индустрии подчеркнул, что, с одной стороны, следует отсекать архаичные препоны в разработке информационных технологий. А с другой стороны, мы ни в коем случае не можем действовать с нарушением прав пользователей.
Все права пользователей в России должны соблюдаться неукоснительно, подчеркнул Владимир Путин.
В целом Владимир Путин отметил, что ИТ - это "отрасль, которая определяет динамику, стиль, возможности современной жизни человека".
"Сама жизнь показала, насколько важно быстро и смело использовать широкие возможности цифровизации. И не только в бизнесе, но и в сфере государственных услуг, в образовании, в медицине, да просто в повседневной жизни людей", - сказал Владимир Путин.
Напомним, в последние дни опасения жителей России вызывает всеобщая цифровизация, в том числе продолжившаяся в дни самоизоляции. Кроме того, спорным стал закон о едином регистре личных данных жителей страны. Владимир Путин, таким образом, ещё раз обратил внимание, что опасения людей следует учесть.
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