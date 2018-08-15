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«Сначала полигон НАТО, потом база»: Эксперт рассказал, как американцы захватывают Литву

15 августа 2018, 11:39  •  42 • Политика
Журналист рассказал, что последует за строительством полигона НАТО в Литве. Он уверен, что для страны этот проект обернется серьезными неприятностями.
О том, что совсем скоро вблизи со строящимся авиаполигоном НАТО в литовском городе Казлу-Руда может появиться и новая база Североатлантического блока, уверен журналист Александр Хроленко.
При этом город Казлу-Руда находится всего лишь в 60 километрах от границы России.
Напомним, что накануне американский президент Дональд Трамп подписал закон о рекордном военном бюджете страны. Теперь согласно этому документу будет рассмотрена возможность перехода от миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии к миссии ПВО.
Правда, для этого потребуется новая, развитая инфраструктура — аэродромная сеть, а еще объекты инженерного обеспечения, склады горючего и боепитания и проч. Именно потому весь комплекс в Казлу-Руда может превратиться в полноценную базу НАТО.
«Фактически американским войскам дан приказ окопаться в Прибалтике и находиться там в постоянной готовности к войне с Россией, - говорит журналист. - Решение о начале боевых действий может быть принято под любым удобным США предлогом, включая повторное "отравление Скрипалей"».
Журналист говорит, что фактически получается, что американцы аккуратно и мягко захватывают Литву, приспосабливая ее под свои собственные нужды.
По мнению Хроленко, такой проект, впрочем, принесет очень много неприятностей и для самой Литвы. Например, на жителей «могут упасть ракеты НАТО», как это ранее случилось в соседней Эстонии.
«На фоне этого необратимого процесса милитаризации балтийского региона и беспрецедентного усиления войсковой группировки США и НАТО у границ России позиция российских властей безупречна, - цитирует РИА Новости Хроленко. - Но жесткая реакция Москвы становится лишь вопросом времени».

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