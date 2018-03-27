|
Сначала покажи доказательства вины России: 12 стран ЕС отказались плясать под дудку Великобритании
27 марта 2018, 18:24 • 120 • Политика
Почти половина стран ЕС отказалась высылать дипломатов России, несмотря на давление Лондона.
Власти Великобритании сделали все от них зависящее, чтобы как можно больше стран Запада выслали российских дипломатов в знак солидарности из-за дела Скрипаля. Однако вопреки хотелкам Лондона далеко не все поддержали идею о высылке дипломатических представителей России из своих государств. Перечить британскому давлению осмелились 12 и 28 стран ЕС.
Читайте такжеНичего святого: Запад решил ударить по России на фоне трагедии в Кемерове Высылка российских дипломатов — признание недееспособности западных политических элит
Большинство, вроде Бельгии и Австрии, решили усидеть на двух стульях. Обе страны заявили о безусловной поддержке и солидарности Великобритании, однако послов России высылать также отказались. Оба государства отметили высокую важность поддержания диалога с Россией.
Греция и Словакия выразились менее дипломатично. Они прямо указали, что прежде чем высылать дипломатов, следовало бы дождаться результатов расследования и посмотреть на доказательства причастности России к делу Скрипаля.
Остальные восемь государств ЕС, не поддержавшие высылку российских дипломатов, высказались в похожей манере.
Подпишитесь на нас
120
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
24 марта 2018, 02:39
|
21 марта 2018, 06:24
|
22 марта 2018, 08:24
|
23 марта 2018, 07:09
|
27 марта 2018, 02:09
|
25 марта 2018, 23:24
|
23 марта 2018, 13:39