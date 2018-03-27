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Сначала покажи доказательства вины России: 12 стран ЕС отказались плясать под дудку Великобритании

27 марта 2018, 18:24  •  120 • Политика
Почти половина стран ЕС отказалась высылать дипломатов России, несмотря на давление Лондона.
Власти Великобритании сделали все от них зависящее, чтобы как можно больше стран Запада выслали российских дипломатов в знак солидарности из-за дела Скрипаля. Однако вопреки хотелкам Лондона далеко не все поддержали идею о высылке дипломатических представителей России из своих государств. Перечить британскому давлению осмелились 12 и 28 стран ЕС.
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Большинство, вроде Бельгии и Австрии, решили усидеть на двух стульях. Обе страны заявили о безусловной поддержке и солидарности Великобритании, однако послов России высылать также отказались. Оба государства отметили высокую важность поддержания диалога с Россией.
Греция и Словакия выразились менее дипломатично. Они прямо указали, что прежде чем высылать дипломатов, следовало бы дождаться результатов расследования и посмотреть на доказательства причастности России к делу Скрипаля.
"Словакия не будет поддаваться только убеждениям, что за нападением стоит Россия. Мы не будем торопиться. Высылку дипломатов поддержали 16 из 28 государств Евросоюза. Не сделали такого шага 12 стран, так что мы не одни", - сказал премьер-министр Словакии.
Остальные восемь государств ЕС, не поддержавшие высылку российских дипломатов, высказались в похожей манере.

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