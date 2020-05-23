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Сначала палатка, потом спецназ: Турки оккупировали часть территории Греции
23 мая 2020, 20:55 • 127 • В мире
Турецкие военные сначала разбили палатку, а потом переправили спецназ на часть территории Греции за рекой Эврос, которая считается спорной. Армия уже начала рубить лес.
Греческий портал Army Voice сообщил, что спорная граница проходит по реке Эврос, которую также называют Марица. Она иногда меняет своё русло согласно естественным законам природы: периодически течёт то немного восточнее, то немного западнее. Греция считает, что имеет право на эту территорию, Турция отказывается это признавать.
Спор длится несколько десятилетий. 22 мая турецкие военные появились неподалёку от города Фере, который является греческим. Там они разбили палатку. Сначала было около 10 человек, сейчас на этой территории уже больше 35 представителей спецназа и армии. Они уже начали рубить лес, зачищая участок.
В публикации сказано, что некоторое время назад греческие специалисты, офицеры-географы, исследовали участок, чтобы впоследствии установить там заграждения. Анкаре это не понравилось. Авторы материала предположили, что Турция решила просто оккупировать часть территории Греции.
Доказать то, что участок земли принадлежит ей, Турция не может. Власти вообще отказываются обсуждать эту тему.
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