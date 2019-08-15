Сначала надули с пенсиями, теперь - с зарплатой? Политолог разжёг спор о 4-дневной рабочей неделе

Политолог Руслан Осташко на личной странице в социальной сети Twitter задал, прямо скажем, неудобный вопрос о четырехдневной рабочей неделе - инициативе, исходившей от премьер-министра России Дмитрия Медведева и получившей одобрение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР).

"Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд проект перехода на четырехдневную рабочую неделю. Ранее об этом же говорил Медведев, - напоминает Осташко. - Якобы технологии позволяют и все такое... Нафига тогда было заставлять людей работать до пенсии на 5 лет дольше?!"

Фактически Осташко подводит нас к мысли, что главный аргумент об увеличении пенсионного возраста - ложь. Мол, работать некому, а значит, надо ужаться. Так теперь получается, что работать не некому, а некогда?

Фото: twitter.com/RuslanOstashko

Тут стоит добавить, что жители России в соцсетях также с недоумением отнеслись к инициативе. Общие настроения можно сравнить с несколько измененными словами песни группы "Несчастный случай", где каникулы в вечном угаре у нас "с первого и по 13-е", только комментаторы пошли дальше: почему не ввести месяц каникул, на весь январь, то есть "с первого и по тридцать первое. Е!"

Под постом разгорелся настоящий спор. Четырехдневная рабочая неделя - это благо или вред? А вдруг это продолжение губительной политики повышения пенсионного возраста, размышляют люди.

"Чтобы не платить стыренное из ПФ, - объясняет происходящее @YuryFishkin. - Сокращенная рабочая неделя тоже позволит меньше платить и пополнять кащеев сундук. Подозреваю, что потом он будет приватизирован по карманам, чтобы затем с ним (по известной фразе) "...вовремя смыться". А лохов для прикрытия обвинять в раскачивании..."

"И так по пятницам никого не найдёшь на рабочем месте, особенно после обеда. А уж если по четыре дня работать будут..." - добавляет @four_milier.

"Одно с другим никак не связано. Профсоюзы были против повышения пенсионного возраста. А вот новая инициатива мне нравится", - говорит @nompoponun.

"Считаю это бредом, ибо просто получать будешь пропорционально меньше", - настаивает @HiMorzhovy.

Как бы то ни было, пока мы говорим лишь об инициативе, а не о принятом решении. Дискуссия позволяет предположить, что и на этапе официальных обсуждений спор будет жарким.