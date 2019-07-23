Сначала надо обосновать: Путин ввел мораторий на новые льготы для нефтяной отрасли

С таким предложением некоторое время назад к главе государства обратился министр финансов России, первый вице-премьер Антон Силуанов. Причем по его идее, мораторий должен был быть введен вплоть до 2024 года.

Президент к этому предложению прислушался, однако установил более короткий срок для действия моратория – до конца декабря текущего года.

Соответствующее поручение появилось на сайте главы государства по результатам совещания о развитии нефтяной отрасли России, которое проходило 20 июля. Действовать мораторий будет до тех пор, пока не закончится инвентаризация всех запасов, имеющихся на нефтяных месторождениях страны. После этого должна быть проведена полная оценка эффективности их освоения с точки зрения экономической выгоды. При этом предлагается учитывать и существующие в настоящее время налоговые условия, чтобы иметь полную и четкую картину.

Учитывая все вышеперечисленное, до 1 декабря 2019 года должны быть также разработаны критерии требований к экономическому обоснованию, единые для всех производств. Также поручено проработать и порядок, в котором нефтяные месторождения России смогут получать господдержку.

В то же время по поручению президента России Минфин и Минэнерго должны представить экономическое обоснование вариантов льгот для Приобского месторождения "Роснефти". Таким образом, отмечают эксперты в отрасли, именно этого месторождения не будет касаться введение моратория на господдержку.

Ранее Минфин неоднократно выступал против предоставления подобных льгот "Приобской", которые за 10 лет обойдутся бюджету страны примерно в 500 миллиардов рублей. Аналогичные просьбы поступали и со стороны "Газпром нефти", которая также разрабатывает свой участок на "Приобской", однако пока вопрос будет решаться только в отношении "Роснефти".