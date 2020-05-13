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Сначала на Украине появится второе, альтернативное правительство, а затем и Украин станет две

13 мая 2020, 15:55  •  152 • Украина
Демарш депутатов из «Объединённой платформы», покинувших зал заседания Рады накануне появления там премьера Дениса Шмыгаля, - начало принципиально нового этапа в долгом процессе распада Украины. Как пояснил сопредседатель фракции Вадим Рабинович, «для нас отныне нет этого кабинета министров», и все торги с Зеленским «оппозиционеры» прекращают. И тут одно из двух: либо Зеленский назначает компромиссную фигуру вместо Шмыгаля, либо появляется ещё один кабинет министров – теневой, но влиятельный.
Нет никаких сомнений, что Зеленский не уступит «оппозиционерам», и неопытный Шмыгаль, позволивший поставить под сомнение итоги Великой Отечественной войны и роль Советского Союза в победе над нацистами, продолжит руководить правительством. Таким образом, Медведчуку с Рабиновичем ничего не остаётся, как взять курс на жёсткую конфронтацию с властью. «Договорных» голосований в Раде больше не будет – для Зеленского, впрочем, это уже сегодня гораздо болезненнее, чем для оппозиции. Ибо его фракция давно не голосует консолидировано, а голосов в поддержку тех или иных законопроектов постоянно не хватает. Но хуже всего то, что оппозиционеры сохраняют влияние на целый ряд регионов страны – и их влияние посерьёзней президентского. Если завтра в стране окончательно «посыплется» экономика (а в свете сегодняшнего выступления Шмыгаля в Раде это едва ли вызывает сомнение), то принципиальные экономические решения будут принимать не в центре, а на местах. И ориентироваться там будут не на Зеленского и его беспомощных «слуг народа», а на Медведчука, Бойко и Рабиновича.
Интрига здесь в том, что «оппозиционеры» не имеют возможности повести за собой всю страну целиком – в центральных областях и на западе им не доверяют. Их считают слишком пророссийскими. Таким образом, та часть Украины, что бы там не происходило в стране, и как бы не усугублялся экономический кризис, продолжит поддерживать Зеленского со Шмыгалём. Зато восточная часть, поддержав «оппозиционеров» и отказав при этом в доверии киевской власти, может углубить политический кризис – вплоть до того, что восточные области выберут свой собственный путь (что, в сущности, позволяют им сделать региональные законодательства, отредактированные соответствующим образом ещё шесть лет назад, в ходе кампании по децентрализации). Рабинович, объявивший о нежелании воспринимать правительство, как элемент государственной власти, фактически провозгласил курс на создание альтернативной реальности – или другой Украины, в рамках подконтрольных ему и Медведчуку с Бойко территорий.
Едва ли такой сценарий чреват силовым обострением – у Зеленского нет ни денег, ни человеческих ресурсов, ни управленческих возможностей, чтобы его реализовать. А вот хватит ли духа у «оппозиционеров» запустить сценарий создания «альтернативной Украины» – увидим в ближайшее время.

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