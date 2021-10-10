«Сначала мы подумали, что это часть спектакля»: что известно о смерти актёра на сцене Большого театра

В Большом театре из-за инцидента со спуском декорации погиб актёр. По данным СМИ, 37-летний Евгений Кулеш во время смены декораций направился вглубь сцены, хотя по сценарию должен быть пойти в сторону зрителей. Как рассказали очевидцы, зрители поначалу приняли инцидент за часть постановки, однако в последующие минуты спектакль был остановлен и людей попросили покинуть зал.

Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти 37-летнего артиста во время спектакля в Большом театре, говорится в сообщении Следственного управления СК по Москве.

«9 октября 2021 года во время оперного спектакля, проходившего в театре, расположенном на Театральной площади в городе Москве, 37-летний артист получил травмы и скончался до приезда скорой помощи», — рассказали в СК.

Московская прокуратура также инициировала проверку в связи с гибелью актёра Большого театра, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с гибелью актёра театра», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что на месте происшествия работала исполняющая обязанности заместителя тверского межрайонного прокурора.

Вечером 9 октября на сцене Большого театра во время исполнения оперы «Садко» скончался актёр. По имеющимся данным, погибшего звали Евгений Кулеш. Он работал в Большом театре артистом миманса с 2002 года.

В пресс-службе театра рассказали, что инцидент произошёл во время смены декораций. Спектакль был остановлен, зрителей попросили выйти из зала.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев, спектакль начался с показа видеозаписи, после чего на сцену вышли два артиста. В это время с разных сторон начали появляться декорации. Когда на сцену должен был выйти солист для исполнения арии, из-за сцены раздались крики с просьбой остановить представление.

«В самом начале, когда декорации спускались сверху на сцену, актёр не успел отойти. Спектакль прервали словами: «Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!» Сначала мы подумали, что это часть спектакля. Был объявлен антракт, а потом сообщили об отмене спектакля», — пишут пользователи соцсетей.

По словам очевидцев, вплоть до выхода из здания театра о смерти актёра не сообщалось. Об этом, в частности, рассказала одна из зрительниц оперы.

«Мы пришли в Большой театр, сели на свои места... И вдруг в первой же сцене, когда опускались декорации, а внутри было столпотворение актёров и рабочих сцены по задумке режиссёра, волхв закричал: «Врача! Скорую быстро, человек попал под декорацию». Оркестр замолчал, занавес упал», — написала Елена Быстрицкая в Facebook.

По её словам, сначала происходящее на сцене зрители восприняли как задумку режиссёра, но позднее в театре объявили антракт по техническим причинам. Зрительница отметила, что о смерти артиста узнала от охранника при выходе из театра.

«Билетёрши хранили молчание, и только охранник при выходе сообщил, что человек умер», — добавила она.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, погибший актер направился не в ту сторону во время спуска декорации. По сценарию он должен был пойти вперёд в сторону зрителей, однако вместо этого он направился в сторону декораций. Очевидцы подтвердили, что декорация на спектакле «Садко» опускалась как обычно, однако сам артист по какой-то причине не обратил на неё внимания.

Коллега погибшего актёра в беседе с газетой «Московский комсомолец» также рассказал, что причиной гибели артиста могла стать его собственная ошибка. По его словам, погибший мог перепутать направление движения.

«Ведь он должен был вывезти трон и отойти вперёд, ближе к зрителям. А он, видимо, или не рассчитал свои действия, или перепутал и почему-то отошёл назад. И вот на него эта стена и наехала», — сказал собеседник издания.

По его словам, врачи оперативно прибыли на место инцидента, никаких проволочек не было. Однако медики лишь констатировали смерть актёра. Как отметил коллега погибшего, опустившаяся на артиста декорация «тонн, наверное, десять весит».

Он подчеркнул, что элемент декорации не падал, его спуск предусмотрен конструкцией.

«Это в новостях передают, что она упала. А она, как и положено, спускалась сверху, ехала себе и ехала… Там же на сцене никто не застрахован, артист должен видеть, что она едет», — пояснил коллега погибшего артиста.

Собеседник издания добавил, что на подобные случаи в театре предусмотрена страховка.

«Да, у нас в договоре всё прописано, но такого, конечно, никто не ожидал. Накладки во всех театрах случаются, но чтобы это заканчивалось смертью, я не помню такого», — заключил он.