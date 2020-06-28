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Сначала MH17 разорвало пополам. Потом - двойной удар по пилотам: Восстановлена картина трагедии
28 июня 2020, 12:00 • 132 • Политика
Технический эксперт Юрий Антипов привёл новые факты, опровергающие "буковскую версию" голландской прокуратуры, и восстановил картину событий, предшествовавших трагедии с MH17. По его словам, сперва самолёт разорвало пополам, а потом произошёл двойной удар по пилотам.
Антипов уверен, что лайнер погубила не мифическая ракета "Бук", а несколько взрывов, прогремевших внутри самолёта.
Они прогремели уже в кабине пилотов. На это, в частности, указывают повреждения оборудования воздушного судна. Антипов обратил внимание, что один из мониторов, установленных в кабине, оказался прожжён насквозь - осталась только большая дыра. Специалист подчеркнул, что маленькие поражающие элементы, которыми начинена ракета "Бук", не способны вызвать подобные повреждения.
Ранее Антипов приводил другие доказательства взрыва на борту самолёта. Например, металлический осколок, застрявший в кресле пилота, очень похож на фрагмент оболочки ручной гранаты. Кроме того, частицы, которыми покрыты обломки самолёта, не имеют никакого отношения к "Буку", как показал химический анализ.
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