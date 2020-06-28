Сначала MH17 разорвало пополам. Потом - двойной удар по пилотам: Восстановлена картина трагедии

Антипов уверен, что лайнер погубила не мифическая ракета "Бук", а несколько взрывов, прогремевших внутри самолёта.

Ранее мною были показаны результаты исследований повреждений внутри пассажирского салона. Но это был лишь первый взрыв, который разорвал самолёт в его центральной части. За ним последовали ещё два взрыва, - пишет эксперт в Facebook.

Они прогремели уже в кабине пилотов. На это, в частности, указывают повреждения оборудования воздушного судна. Антипов обратил внимание, что один из мониторов, установленных в кабине, оказался прожжён насквозь - осталась только большая дыра. Специалист подчеркнул, что маленькие поражающие элементы, которыми начинена ракета "Бук", не способны вызвать подобные повреждения.

Ранее Антипов приводил другие доказательства взрыва на борту самолёта. Например, металлический осколок, застрявший в кресле пилота, очень похож на фрагмент оболочки ручной гранаты. Кроме того, частицы, которыми покрыты обломки самолёта, не имеют никакого отношения к "Буку", как показал химический анализ.