Сначала карантин, потом стоматолог: Китайские власти запретили российскому моряку идти к врачу

Глава Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков сообщил, что старшему помощнику с судна ВВС St. Petersburg (флаг Антигуа и Барбуды) китайские власти отказали в медицинской помощи. Они объяснили: в сложной эпидемиологической обстановке моряк должен пройти 14-дневный карантин. Лишь после этого он может посетить больницу. Кроме того, после операции, которая будет ему сделана, он также должен находиться на карантине, а свободной палаты в Китае для него нет.

Сухоруков добавил, что старпома осмотрел китайский доктор и констатировал угрозу возникновения сепсиса. Капитан судна сообщил, что мужчине стало значительно хуже: он почти не встаёт с койки из-за сильной слабости.

"Существует реальная угроза его жизни", цитирует РИА "Новости" главу Российского профессионального союза моряков.

Организация уже обратилась в Министерство транспорта, МИД, генеральное консульство России в Шанхае. Все эти ведомства поставили в известность о ситуации. В РПСМ попросили помочь преодолеть запрет властей Китая и спасти жизнь моряку.