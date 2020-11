Сначала изолируют в квартирах, потом зачистят: План мировых олигархов утёк к журналистам

Автор:

Прекрасный информационный бюллетень Faits&Documents опубликовал несколько статей, проливающих свет на то, как финансовая и политическая элита, встречающаяся раз в год на Давосском экономическом форуме, пытается нажиться на кризисе, вызванном COVID-19.

В то время когда почти 100% массовой прессы находится в руках горстки олигархов, интересы которых не совпадают с интересами народа, расследование Faits&Documents Эммануэля Ратье даёт реальную и, безусловно, жёстокую информацию об обмане в мировом масштабе.

Предлагаем вашему вниманию полный перевод подборки Faits&Documents о Great Reset – "Большой перезагрузке" мира.

Третьего июня Клаус Шваб и принц Чарльз с большим пафосом объявили о начале "Большой перезагрузки" (Great Reset), где президенту Давосского форума, соорганизатору совместно с Фондом Билла и Мелинды Гейтс проекта искусственного моделирования пандемии Event 201, представился случай показать COVID-19 как "редкую, но реальную возможность переосмыслить, заново изобрести и перезагрузить наш мир".

Они стояли рядом с наследником британского престола и президентом Давосского форума: Антониу Гутерриш, нынешний Генеральный секретарь ООН (бывший президент "Социалистического интернационала", бывший Верховный комиссар ООН по делам беженцев); Кристалина Георгиева, главный исполнительный директор МВФ; "климатический экономист" Николас Штерн; Аджайпал Сингх Банга, главный исполнительный директор компании Mastercard (член Совета по международным отношениям и Международного делового совета Всемирного экономического форума); Бернард Луни, генеральный директор BP; Брэд Смит, преемник Билла Гейтса у руля Microsoft. Демократы Эл Гор и Джон Керри (коллега левачки Александры Окасио‑Кортес в рабочей группе Джо Байдена по изменению климата) также публично поддержали эту повестку дня, одобренную Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в докладе, озаглавленном "Строим лучше: cтабильное, устойчивое восстановление после COVID-19" (Building back better: A sustainable, resilient recovery after COVID-19). В проекте также участвует министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед Аль-Джадаан, который в этом году председательствует в "Группе двадцати".

Китай представлен Ма Цзюнем – председателем комитета Китайского общества финансов и банковской деятельности и членом комитета по денежно-кредитной политике Народного банка Китая.

Этот план "перезагрузки мира" под названием "COVID-19: The Great Reset" был опубликован на Всемирном экономическом форуме издательством Forum Publishing. На нём стоит в том числе подпись Клауса Шваба, который также является членом международного совета Центра мира Переса (сионизм) и бывшим членом руководящего комитета Бильдербергской группы (глобализм) – и его главного помощника, консультанта Тьерри Маллере.

Также известный под псевдонимом Милтон Пил, женатый на бывшей ассистентке принца Чарльза, Тьерри Маллере является финансовым консультантом (The Monthly Barometer, IJ Partners, Rainbow Insight), специалистом по России, который работал в военном кабинете Жака Ширака в Матиньоне, в Европейском банке реконструкции и развития (BERD) с Жаком Аттали, а затем в качестве старшего советника российско‑израильского олигарха Михаила Фридмана – как главный экономист Альфа‑Банка.

Осуществляемый с точностью до мелочей Европейской комиссией, этот план является основой программы Джо Байдена за рубежом. Как мы видели в предыдущих выпусках, Great Reset тщательно реализуется и в Канаде. В целом уровень государственной поддержки проекта напрямую связан с принятием сюжета о пандемии COVID-19, навязанного крупными СМИ.

Faits&Documents представляет эксклюзивную презентацию этой обширной революционной программы контролируемого разрушения реальной экономики и создания "нового человека". Дьявольский план, основанный на "созидательном разрушении", – каббалистической концепции мира, ложно приписываемой экономисту Йозефу Шумпетеру. Поэтому мы избавим вас от бесчисленных упоминаний терминов "устойчивый", "всеохватывающий" и "жизнестойкий", которые могли бы стать новым девизом политической системы, претендующей на создание нового человечества.

Ведь под предлогом COVID-19, представленного как "общественная, универсальная и экзистенциальная угроза", на самом деле идёт речь о "переопределении нашего человечества", о проведении "индивидуальной перезагрузки" в рамках "нового общественного договора".

Мессианский проект

"Основная гипотеза заключается в том, что пандемия может продолжаться до 2022 года".

"Полноценный возврат к "нормальному состоянию" не может рассматриваться до тех пор, пока не появится вакцина... […] Настоящая проблема – производство миллиардов доз. Следующим препятствием является политическая проблема вакцинации достаточного количества людей по всему миру [...] несмотря на растущее движение против вакцинации".

"Социальные потрясения, вызванные COVID-19, будут длиться годами, если не поколениями".

"Пандемия даёт нам шанс: она представляет собой редкую, но узкую возможность задуматься, заново изобрести и перезагрузить наш мир".

"Если мы как люди не будем работать вместе, чтобы противостоять нашим экзистенциальным вызовам (в частности, окружающей среде и свободному падению глобального управления), мы обречены".

"Устойчивое восстановление невозможно без глобальной стратегической программы управления".

"Чем больше национализм и изоляционизм пронизывают глобальную политическую систему, тем больше вероятность того, что глобальное управление станет неактуальным и неэффективным. К сожалению, мы достигли этого критического момента".

"Гиперглобализация потеряла весь свой политический и социальный капитал, и её открытая пропаганда больше не является политически оправданной".

Наиболее вероятным вариантом в альтернативе глобализации/неглобализации является промежуточное решение: регионализация. Успех Европейского союза в качестве зоны свободной торговли или нового всеобъемлющего регионального экономического партнёрства в Азии является важным примером того, как регионализация вполне может стать новой, "разбавленной" версией глобализации.

"Это произойдёт только благодаря улучшению глобального управления, наиболее "естественному" и эффективному смягчающему фактору против протекционистских тенденций".

"Многие из нас задаются вопросом, когда все вернётся на круги своя. Короткий ответ: никогда. […] Пандемия коронавируса знаменует собой фундаментальный поворотный пункт в нашей глобальной траектории. […] Мир, каким мы его знали в первые месяцы 2020 года, больше не существует, он растворился в контексте пандемии. […] Будет эпоха "до коронавируса" ("до К.") и "после коронавируса" ("после К.")".

От санитарного наблюдения – до помещения политических оппонентов в психушку

"Пандемия могла бы открыть эру активного эпиднадзора за здоровьем, который стал возможен благодаря смартфонам с датчиком местоположения, камерам распознавания лиц и другим технологиям, позволяющим выявлять источники распространения болезни в режиме, близком к реальному времени".

"Отслеживание контактов обладает непревзойдённым потенциалом и занимает существенное место в арсенале COVID-19, одновременно являясь катализатором массового наблюдения".

В ближайшие месяцы и годы будет тщательно взвешен компромисс между преимуществами общественного здравоохранения и потерей приватности, который станет предметом многочисленных дискуссий и горячих дебатов. Большинство людей, опасаясь COVID-19, спросят себя: не глупо ли не использовать силу технологий себе в помощь, когда мы являемся жертвами эпидемии и сталкиваемся с жизнью и смертью? Тогда они будут готовы отказаться от большей части своей приватной жизни и согласятся с тем, что в таких обстоятельствах государственная власть будет иметь законный приоритет над индивидуальными правами.

"Вот что случилось после террористических атак 11 сентября 2001 года. Во всём мире новые меры безопасности, такие как использование общественных камер, обязательность электронных удостоверений личности и регистрации сотрудников или посетителей стали нормой. В то время эти меры считались экстремальными, но сегодня они применяются повсеместно и считаются обыденными".

"Правда, в постпандемическую эпоху личное здоровье и благополучие станут гораздо более приоритетными для общества, поэтому гений технологического надзора не будет поставлен под сомнение".

"В первые месяцы пандемии произошёл взрыв психических расстройств у многих людей, тенденция к их увеличению продолжится и в постпандемическую эпоху".

"Некоторые просто переживут шторм, но для некоторых диагноз "депрессия" или "тревога" может перерасти в острую фазу".

"Закрытость мышления часто приводила к чёрно-белому видению мира и упрощённым решениям, становилась питательной средой для теорий заговора и распространения слухов, дезинформации, ложных истин и других губительных идей".

Наша привязанность к близким стала сильнее, возродилось чувство благодарности за всех тех, кого мы любим: семью и друзей. Но обратной стороной этого является рост патриотических и националистических чувств с тревожными религиозными и этническими убеждениями. В конце концов, эта токсичная смесь выявила худшее в нас как в социальной группе.

"Из этого выходит, что коронавирус усилил, а не перезагрузил проблемы с психическим здоровьем. […] В постпандемическую эпоху этим вопросам теперь можно уделять то приоритетное внимание, которого они заслуживают. Это будет жизненно важная перезагрузка".

Примечание

Избранным политическим лидером, цитируемым в докладе Всемирного экономического форума, является социалист Джасинда Ардерн, которая стала премьер‑министром Новой Зеландии после сделки с зелёными на всеобщих выборах 2017 года. Прошедшая подготовку в кабинете Тони Блэра, а затем являвшаяся президентом Международного союза социалистической молодёжи, молодёжного движения Международного социалистического интернационала, основанного Карлом Либкнехтом, эта мормонка, отказавшаяся от своей религии (в ознаменование своей приверженности к ЛГБТ), предоставила себе шестинедельный декретный отпуск после родов, после чего в марте 2020 года легализовала аборты.

Оказав предпочтение "беженцам", она воспользовалась стрельбой в Крайстчерче, чтобы резко ограничить свободу выражения мнений в интернете и положить конец праву на владение огнестрельным оружием. Недавно она организовала референдум с целью легализации потребления и продажи конопли. Как лидер этой страны, ставшей апокалипсической базой отступления миллиардеров Силиконовой долины, она прославилась на международном уровне, продвигая Соглашение об изменении климата, международной торговле и устойчивости (Agreement on Climate Change, Trade and Sustainability) в ООН, а также участием в "Женском марше" в Вашингтоне в знак протеста против Дональда Трампа на следующий день после его инаугурации – и чтением лекций китайским и бирманским лидерам по вопросам управления их мусульманскими меньшинствами (уйгурами, рохинджа).

Контролируемое уничтожение предпринимательского среднего класса

"Столкнувшись с этим, некоторые лидеры отрасли и топ-менеджеры могут поддаться искушению приравнять перезагрузку к перезапуску, надеясь вернуться к нормальной жизни и восстановить то, что работало в прошлом: традиции, проверенные процедуры и привычные методы работы. Короче говоря, возвращение к "обычному ходу дел". Этого не случится, потому что не может случиться".

"Ситуация с безработицей неизбежно будет продолжать ухудшаться по той простой причине, что она не может значительно улучшиться до тех пор, пока не начнётся устойчивое восстановление экономики. Этого не произойдёт до тех пор, пока не будет найдена вакцина или лечение, что означает, что многие люди будут встревожены вдвойне – как потерей работы, так и невозможностью найти другую работу в случае её потери".

"Банкам необходимо подготовиться к тому, что кризис потребительской ликвидности может превратиться в серьёзный кризис корпоративной платежеспособности, и в этом случае их устойчивость будет подвергнута суровому испытанию".

В случае кризиса COVID-19 тест на устойчивость вступит в силу, когда объём неработающих кредитов начнёт увеличиваться. […] COVID-19 заставил все банки ускорить цифровую трансформацию, которая теперь останется. [...] Тем, кто отстал и пропустил цифровой высокоскоростной поезд, будет очень трудно адаптироваться и выжить.

"В течение чуть более длительного периода времени (от нескольких месяцев до нескольких лет) две категории людей окажутся в особо тревожной ситуации с занятостью: молодые люди, впервые вступающие на рынок труда, опустошённый пандемией, – и рабочие, которых, скорее всего, заменят роботы".

"Инновации, вызванные необходимостью (т.е. меры в области здравоохранения), обойдутся в сотни тысяч, если не миллионы рабочих мест".

"Меры по социальному и физическому дистанцированию, вероятно, сохранятся и после окончания самой пандемии, что оправдывает решение многих компаний в различных секторах ускорить процесс автоматизации. Через некоторое время сохраняющаяся обеспокоенность по поводу технологической безработицы исчезнет, так как компании подчёркивают необходимость реструктурировать рабочие места, чтобы свести к минимуму близкие человеческие контакты. Действительно, технологии автоматизации особенно хорошо подходят для мира, в котором люди не могут быть слишком близко друг к другу [...]".

До 85% рабочих мест в ресторанах, 75% рабочих мест в розничной торговле и 59% рабочих мест в сфере развлечений могут быть автоматизированы к 2035 году. […] В связи с этим, по оценкам Bain&Company, число компаний, внедряющих автоматизацию бизнес-процессов, удвоится в течение следующих двух лет – периода возможного развития пандемии.

"Сектора, наиболее затронутые пандемией, будут восстанавливаться медленнее всего. В частности, гостиницы, рестораны, авиакомпании, магазины и культурные объекты будут вынуждены внести дорогостоящие изменения в свои услуги, чтобы адаптироваться к новой постпандемической норме, которая потребует радикальных изменений, включающих введение дополнительных площадей, регулярную уборку, защиту персонала и технологии, ограничивающие взаимодействие клиентов с работниками".

"Возьмите рестораны. Эта индустрия была настолько поражена пандемией, что мы даже не уверены, восстановятся ли рестораны вообще когда-нибудь. [...] До 75% независимых ресторанов могут не выдержать последующих локаутов и мер по социальному дистанцированию. [...] Закрытие коснётся не только ресторана и его непосредственных сотрудников, но и всех предприятий, работающих в этой сфере: поставщиков, фермеров и водителей грузовиков".

На пути к большевизму 2.0

"Должен ли рост ВВП и экономическая активность сохраняться любой ценой в попытке предотвратить рост безработицы или же это вопрос заботы о наиболее уязвимых членах нашей общины и жертвования друг для друга?"

"Спровоцировав период вынужденного спада, пандемия вызвала новый интерес к движению, которое хочет обратить вспять темпы экономического роста".

Новая экономическая "нормальность" может характеризоваться гораздо более низкими темпами роста, чем в прошлые десятилетия. [...] В таких условиях, когда почти наверняка происходит снижение темпов экономического роста, многие могут усомниться в пользе "одержимости" ростом, придя к выводу, что нет смысла стремиться к достижению цели, заключающейся во всё более высоких темпах роста ВВП.

"Тирания роста ВВП закончится".

"Едва ли кризис COVID-19 склонит баланс сил в пользу труда против капитала. В политическом и социальном плане это было бы возможно, но технологии меняют игру".

"Спад, вызванный пандемией, вызовет резкое увеличение замещения труда – это означает, что физический труд будет заменён роботами и умными машинами, что, в свою очередь, приведёт к долгосрочным и структурным изменениям на рынке труда".

"Это мир с высоким уровнем безработицы".

С точки зрения коммуникации, Great Reset основывается прежде всего на страхе, а затем – на санитарных и климатических запретах, которые подчиняют население посредством сострадательного шантажа, призванного "спасти жизни" и "спасти климат". Чтение Great Reset и анализ сил в игре позволяют провести параллель с 1917 годом. С контролируемым разрушением реальной экономики и западного среднего класса возникает "большевизм 2.0", где зелёный цвет сменил красный, "социальный" стал "устойчивым", а роль ЧК перешла к комбинации искусственного интеллекта (ИИ) и 5G.

На пути к большевизму 2.0 (продолжение)

"Один из главных уроков последних пяти веков для Европы и Америки заключается в том, что острые кризисы способствуют укреплению власти государства. Так было всегда, и нет причин, по которым пандемия COVID-19 должна отличаться. [...] Налогообложение увеличится. Как и в прошлом, социальная логика и политическое обоснование, предполагающие увеличения, будут основываться на повествовании о "странах, находящихся в состоянии войны" (но на этот раз против невидимого врага)".

"Государственный контроль над частными компаниями будет усиливаться, особенно (но не только) для всех компаний, получающих бюджетное финансирование. [...] Предприятия будут также нести ответственность за социальные и экологические трещины. [...] Правительства будут решительно поощрять государственно-частные партнёрства, с тем чтобы частные компании принимали более активное участие в смягчении глобальных рисков. Независимо от деталей, роль государства будет возрастать и при этом существенно влиять на то, как ведётся бизнес. В той или иной степени бизнес-лидерам во всех секторах и странах придётся адаптироваться к более активному государственному вмешательству. Будут активно проводиться исследования и разработки в области всеобщих общественных благ, таких как здравоохранение и вопросы изменения климата. Налогообложение будет увеличиваться".

"В постпандемическую эпоху будут процветать три сектора: высокие технологии, здравоохранение и благополучие".

"Производители лекарств будут сильнее и богаче, чем когда-либо".

Сочетание искусственного интеллекта (ИИ), интернета вещей (IoT), сенсоров и карманных технологий позволит получить новое понимание о личном благополучии. Они будут следить за тем, кто мы и что мы чувствуем, и постепенно размывать границы между системами общественного здравоохранения и персонализированными системами поддержания здоровья – различие, которое в конечном счёте будет размыто. Потоки данных во многих различных областях, от окружающей нас среды до нашего личного пространства, дадут нам гораздо больший контроль над нашим собственным здоровьем и благополучием. В постковидном мире точная информация о нашем "углеродном следе", нашем воздействии на биоразнообразие, токсичности всех потребляемых нами ингредиентов, а также об окружающей среде или пространственных условиях, в которых мы живём, будет способствовать значительному прогрессу в повышении уровня осведомлённости и коллективного и индивидуального благополучия. Индустриям придётся принять это к сведению.

"Мир образования, как и многие другие секторы, станет частично виртуальным".

"Основным эффектом локдауна будет расширение и развитие цифрового мира, медленно и верно".

"Нынешний императив активации "бесконтактной экономики" любой ценой и последующая готовность регуляторов к её ускорению означают выход из тупика. Это верно и для областей, в недалёком прошлом чувствительных, таких как телемедицина и доставка при помощи беспилотных летательных аппаратов, так и для более прозаических и освоенных областей, например мобильных платежей".

"Во время локдаунов практически повсеместное ослабление правил, которые ранее препятствовали прогрессу в тех областях, где технология была доступна в течение многих лет, внезапно произошло в силу отсутствия выбора".

"Сатья Наделла, генеральный директор Microsoft, отметил, что требования социального и физического дистанцирования создают "полное отдаление", продвигая внедрение широкого спектра технологий за два года, в то время как Сундар Пичаи, генеральный директор Google, удивился впечатляющему скачку вперёд в цифровом бизнесе, прогнозируя "значительный и длительный" эффект для таких разнообразных секторов, как онлайн-работа, образование, шопинг, медицина и развлечения".

Одновременные инвестиции в прогрессивную энергетическую инфраструктуру (например, в возобновляемые источники энергии, водородные трубопроводы и сети зарядки электромобилей) и переосмысление промышленных кластеров (например, электрификация сетей для химического производства) дают потенциал для поддержки восстановления экономики при одновременном укреплении общей устойчивости энергетического сектора с точки зрения производства экологически чистой энергии.

"Не обязательно компании будут придерживаться этих мер, именно потому что считают их "хорошими", – скорее, потому что "цена" за невыполнение будет слишком высокой – гнев активистов: от активистов-инвесторов до общественных активистов".

Примечание

Здесь мы видим "четвёртую промышленную революцию", которая уже рассматривалась в предыдущих выпусках по Давосскому форуму 2016 года. Излюбленная тема Клауса Шваба и немецкой экономической элиты – усиливающаяся роботизация, в частности под влиянием 5G, также относится к теме "Будущее работы" (Future of Work, Work 4.0), продвигаемой Всемирным банком ("Меняющийся характер работы" – The Changin Nature of Work) и Международной организацией труда ("Инициатива "Будущее работы на ближайшее столетие" – Future of Work Centenary Initiative).

Инфернальные колонны Great Reset

"Социальные активисты и многие инвесторы-активисты внимательно посмотрят на корпоративное поведение во время пандемического кризиса. Вполне вероятно, что рынки или потребители (или и те и другие) будут наказывать компании, которые плохо работают над социальными вопросами".

"Ободрённые тем, что они увидели в условиях отсутствия загрязнения воздуха, активисты борьбы с изменением климата удвоят свои усилия, оказывая дополнительное давление на бизнес и инвесторов".

COVID-19 уже развязал глобальную волну социальных волнений. Начавшись в США с протестов Black Lives Matter после убийства Джорджа Флойда в конце мая 2020 года, она быстро распространилась по всему миру. [...] Тенденция показывает, что движение Black Lives Matter развивается в нечто более широкое, чем просто расовая проблема. Проявления системного расизма привели к более широким призывам – к экономической справедливости и инклюзивности.

"Активность молодёжи растёт во всём мире, революционизируется социальными сетями, которые расширяют мобилизацию до уровня, ранее невозможного. Она принимает различные формы, от неинституционализированного участия в политической жизни до демонстраций и протестов. И в ней рассматриваются такие разнообразные вопросы, как изменение климата, экономические реформы, гендерное равенство и права ЛГБТ‑сообщества. Молодое поколение твёрдо стоит на передовой линии социальных перемен. Нет сомнений в том, что они станут катализатором перемен и источником критического импульса для "Большой перезагрузки".

Примечание

Для компаний "правильным поведением" на самом деле является соблюдение экологических, социальных и управленческих критериев (фр. ESG), т.е. строгое соблюдение императивов, продиктованных стремлением к политкорректности (феминизм, разнообразие, "устойчивость" и т.д.). Справочный документ, цитируемый в этой связи, – "Устойчивое инвестирование: устойчивость в условиях неопределённости" (Sustainable investing: Resilience amid uncertainty). Документ, выпущенный прошлой весной компанией BlackRock, который даёт ответ на вопрос: кто устанавливает критерии? Чтобы "помочь" компаниям адаптироваться к критериям ESG (также известным как "капитализм заинтересованных сторон"), Всемирный экономический форум в сотрудничестве с Bank of America, Deloitte, EY, KPMG и PwC также опубликовал дорожную карту.

На пути к новому человечеству – с сокращением населения, смешанному, бездельничающему, получающему помощь и находящемуся под домашним арестом

"Хрупкость государства остаётся одной из наиболее серьёзных глобальных проблем, особенно распространённой в Африке. [...] Нарушение торговых и производственно-сбытовых цепей, вызванное пандемией, приведёт к скорым разрушениям".

"Многие страны Ближнего Востока и Северной Африки особенно подвержены риску. Тройной удар COVID-19, обвал цен на нефть (для некоторых игроков) и замораживание туризма (жизненно важный источник рабочих мест и валютных поступлений) могут спровоцировать волну массовых антиправительственных протестов, напоминающих "арабскую весну" 2011 года".

В таких крупных странах, как Египет, Индия, Пакистан, Нигерия и Филиппины, для которых денежные переводы являются важнейшим источником внешнего финансирования, это создаст многочисленные трудности и сделает их экономическую, социальную и политическую ситуацию еще более неустойчивой, что чревато весьма реальной возможностью дестабилизации.

"В таких странах, как Эфиопия, где доходы от туризма составляют почти половину (47%) от общего объёма экспорта, соответствующая потеря доходов и рабочих мест причинит огромные экономические и социальные страдания. То же самое относится и к Мальдивам, Камбодже и ряду других стран".

"Пандемия #C0VID19 демонстрирует то, что мы все знаем: тысячелетия патриархата привели к тому, что в мире, где доминируют мужчины, сформировалась культура, которая наносит ущерб всем: женщинам, мужчинам, девочкам и мальчикам".

Антониу Гутерриш в "Твиттере" по теме Great Reset.

"Одним из самых очевидных последствий для богатейших частей мира станет новая волна массовой миграции из беднейших и нестабильных государств из‑за экономических страданий, недовольства и голода – как это уже было в Европе в 2016 году".

Какую форму может принять новый общественный договор? [...] Более широкое, если не всеобщее, предоставление социальной помощи, социального страхования, медицинского обслуживания и качественных базовых услуг.

"По мере сохранения социального и физического дистанцирования – всё большее использование цифровых платформ для общения, работы, обращения за советом или заказа чего-либо будет постепенно набирать силу благодаря укоренившимся привычкам. [...] Если соображения, связанные со здоровьем, приобретают первостепенное значение, то мы можем решить, например, что уроки езды на велосипеде перед домашним экраном пусть не так удобны и забавны, как с живой группой, но на самом деле безопаснее (и дешевле!). Та же самая аргументация применима ко многим различным областям, таким как отмена живых встреч (Zoom безопаснее, дешевле, экологичнее и намного удобнее), поездка на удалённое семейное торжество на выходные (семейная группа WhatsApp не такая весёлая, но, опять же, безопаснее, дешевле и экологичнее) или даже прохождение академического курса (не столь фундаментально, но дешевле и удобнее)".

Примечания

Первое. Реализация в ближайшие месяцы "всеобщей социальной помощи" заключается, по сути, в обобщении понятия "минимальный доход" (фр. RMI), который в англосаксонском мире теперь называют "универсальным базовым доходом", или UBI (Universal Basic Income). Уничтожение "ценности труда" (и, следовательно, чувства собственного достоинства) в сочетании с запретом оставаться взаперти будет сопровождаться легализацией каннабиса (известного как "терапевтическая" травка), за что проголосовало Национальное собрание Франции в 2019 году, и эксперименты по легализации начнутся в стране 31 марта 2021 года.

Второе. Предполагается "модернизация", содержащаяся в "законопроекте о финансировании социального обеспечения в 2021 году" (номинативная социальная декларация, удерживаемые налоги и т.д.), явно представленная как средство упрощения процедур и борьбы с мошенничеством, приоритет "социальной помощи" и "социального страхования" с "универсальным" характером, предписанным Great Reset. На самом деле она выливается в систему распознавания лиц в контексте импорта известной идеи китайского "социального кредита", который заставляет западные "элиты" верещать от восторга.

Третье. Происходит абсурдизация политической жизни. Оливье Веран отговаривает людей от самолечения с помощью пластырей против курения, после того как серия исследований показала, что курильщики были значительно менее склонны к коронавирусу, чем некурящие.

Четвёртое. Национальный совет Ассоциации врачей публикует пресс-релиз под названием "Протоколы клинических исследований – неоправданные рецепты вне AMM" [маркетинговое разрешение для фармацевтической промышленности. – Ред.]: "Ассоциация убедительно напоминает о правилах и информирует об этом ANSM [Французское агентство по безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения. – Ред.]". Не прибегая к прямому цитированию, скажем, что Дидье Рауль подвергается серьёзному давлению: его действия оцениваются как "недопустимые", поскольку они порождают "ложные надежды на излечение". Заключение пресс-релиза содержит в себе угрозу: "Угроза для пациентов – если выявится, что она вызвана лечением, не подтверждённым научным путем, – может послужить основанием для обращения к генеральному директору ARS (Региональное агентство здравоохранения. – Ред.] с просьбой о немедленном приостановлении деятельности этих врачей".

Пятое. Пётр Чумаков из Московского института молекулярной биологии заявил в Daily Mail, что "в Китае учёные Уханьской лаборатории уже более десяти лет активно участвуют в разработке различных вариантов коронавируса. [...] Они совершали действительно удивительные вещи. Например, вставки в геном, которые дали вирусу возможность заразить клетки человека. Теперь всё это проанализировано. Картина создания текущего коронавируса постепенно складывается".

"Слишком рано винить кого-либо", – добавил он, подтвердив гипотезу, разработанную Люком Монтанье, ссылаясь на создание "вариантов вируса без злоумышленных целей, возможно, в контексте исследований по созданию вакцины против ВИЧ".

Шестое. Заказ на 10 000 аппаратов ИВЛ, разрекламированный с пафосом 31 марта Эммануэлем Макроном, был окончательно реализован. Однако 8500 из этих аппаратов на самом деле являются вентиляторами, совершенно непригодными для ухода за пациентами, болеющими COVID-19.

Седьмое. В кулуарах Европейского совета государственный секретарь по европейским делам Амели де Моншален объявила о европейском плане в 1000 миллиардов, направленном на стимулирование экономики. Как и капитан Хэддок, Амели де Моншален уже называла в декабре 2019 года цифру в 1000 миллиардов при оценке инвестиций, необходимых для достижения "углеродного нейтралитета".

На вершине кошмарного мира Great Reset – компания BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, который является фантомной державой, намеревающейся править человечеством, сведённым к илотам [в Древней Спарте илоты – земледельцы, находящиеся на промежуточном положении между крепостными и рабами. – Ред.] благодаря контролю искусственного интеллекта (ИИ).

Климат: Большое Алиби

"На первый взгляд, пандемия и окружающая среда могут показаться дальними родственниками, но они гораздо ближе и более взаимосвязаны, чем мы думаем. [...] Они по природе глобальны, и поэтому к ним можно подходить надлежащим образом только в глобальном масштабе".

"Если некоторые из привычек, которые мы вынуждены были принять во время пандемии, приведут к структурным изменениям в поведении, то климатические последствия могут быть иными".

Беспрецедентный и драконовский локдаун трети населения мира, проживающей в своих домах более месяца, не является жизнеспособной стратегией декарбонизации, поскольку, несмотря на это, мировая экономика продолжает выбрасывать в больших объёмах углекислый газ. [...] Мы находимся только в начале длительного и болезненного восстановления, и для многих из нас мысль об устойчивости может показаться роскошью; но когда всё начнёт улучшаться, мы дружно вспомним, что существует причинно‑следственная связь между загрязнением воздуха и COVID-19. Тогда устойчивость перестанет быть вторичной, а изменение климата (столь тесно связанное с загрязнением воздуха) выйдет на первый план. То, что социологи называют "поведенческое заражение" (то, как отношение, идеи и поведение распространяются среди населения), могло бы оказать магическое воздействие!

"Правительства просвещённых лидеров подчинят свои планы стимулирования обязательствам по охране окружающей среды. Они будут, например, предлагать более щедрые финансовые условия компаниям с низкоуглеродными бизнес-моделями".

Примечания

Первое. Главная недоговорка Great Reset – это её по сути мальтузианский характер, "планетарная граница", оцениваемая немецким климатологом Гансом Иоахимом Шельнхубером в один миллиард жителей: "Это триумф для науки, потому что, по крайней мере, нам удалось что-то стабилизировать: а именно, оценить вместимость планеты, то есть один миллиард человек. Какой триумф! С другой стороны, мы ведь хотим попасть в это число? Я думаю, мы можем сделать мир намного лучше!" – с восторгом вещал он в 2009 году на конференции в Копенгагене, которую организовал совместно с принцем Чарльзом. В 1988 году отец последнего, принц Филипп, объяснил: "В случае реинкарнации я хотел бы вернуться как смертельный вирус, чтобы помочь решить проблему перенаселённости" (цитируется Deutsche Presse-Agentur).

Второе. Неудивительно, что ссылка, цитируемая в "COVID-19: Great Reset", укладывается в логику "Рокфеллеровских фондов", сформулированных экономистом Николасом Штерном, автором доклада 2006 года для британского правительства об "экономике изменения климата", в котором все согласны с "грубым манипулированием экономической методологией", лежащей в его основе. В качестве справочного документа приводятся также "Цели устойчивого развития" (SDGS), принятые ООН в 2015 году и собранные в "Повестке-2030" (Agenda-2030), в которых глобализм опускается на 17 пунктов в рейтинге доверия.

Третье. В качестве примеров реализации этой политики не только Европейская комиссия и её "зелёная сделка", но и демократический губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо (кстати, партнёр Джеффри Эпштейна) и британский банкир Марк Карни.

Карни – бывший губернатор Банка Англии, специальный посланник ООН по климатическому финансированию, назначенный на эту должность в декабре 2019 года. Его назначение произошло вскоре после того, как он призывал центральные банки на симпозиуме Джексона Хоула в августе 2019 года отказаться от доллара в качестве резервной валюты и принять новую синтетическую гегемоническую валюту, такую как Libra (проект криптовалюты Facebook).

Марк Карни, член G30, совета Всемирного экономического форума и Бильдербергской группы, как и большинство игроков в операции "Covid‑19: Great Reset" (Билл Гейтс, Рокфеллеры, Майкл Блумберг, британская королевская семья и т.д.), цитируется в деле Эпштейна вместе со своей женой Дианой Фокс, которая также является послом Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Четвёртое. Напомним, что на последнем Всемирном экономическом форуме было объявлено о решении Комиссии ООН по правам человека рассматривать в качестве полноправных "беженцев" тех, кто ссылается на глобальное потепление: "Мы должны подготовиться к резкому увеличению их числа [...]. Я не осмелюсь привести точные цифры [...], но это, вероятно, несколько миллионов" (Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев, цитируется агентством "Рейтер", 21 января 2020 года).

За фальшивыми деньгами и долговым рабством – искусственный интеллект, контролируемый BlackRock

"Решительные, масштабные и оперативные меры реагирования на пандемию в области бюджетно-финансовой и кредитно-денежной политики".

"Барьер, который делает монетарные и фискальные власти независимыми друг от друга, в настоящее время демонтирован".

"Сюда приходит современная монетарная теория (ММТ) и "вертолётные" деньги: при нулевых процентных ставках центральные банки не могут стимулировать экономику традиционными монетарными инструментами, то есть снижением процентных ставок, если только они не решат пойти на глубоко отрицательные процентные ставки".

"Эти меры приведут к очень большому бюджетному дефициту, при этом отношение долга к ВВП в богатых странах, скорее всего, вырастет на 30%. На глобальном уровне общее стимулирование государственных расходов, вероятно, превысит 20% мирового ВВП в 2020 году".

Статус [доллара] в качестве резервной валюты не может длиться дольше, чем иностранная вера в способность держателя выполнять свои платежи. [...] Есть ли жизнеспособные альтернативы? США остаются грозным мировым финансовым гегемоном... но верно и то, что многие страны хотели бы бросить вызов мировому господству доллара. [...] Эта "непомерная привилегия" неразрывно связана с мировой властью, восприятием Соединённых Штатов как надёжного партнёра и их ролью в функционировании многосторонних учреждений.

"Что касается Соединённых Штатов, то их чрезмерная задолженность рано или поздно приведёт к ограничению расходов после восстановления, поскольку существует постоянная опасность того, что нынешний экономический кризис перерастёт в системный финансовый кризис".

Примечание

В дополнение к тонко завуалированной угрозе в адрес Дональда Трампа Давосский форум таким образом признаёт, что COVID-19 позволил применить современную монетарную теорию ("вертолётные" деньги), продвигаемую центральными банками на Симпозиуме Джексона Хоула компанией BlackRock в августе 2019 года, чтобы отменить границу между монетарной и фискальной политикой.

Таким образом, центральные банки будут поддерживать "постоянный чрезвычайный фискальный механизм", который будет действовать, когда манипулирование процентными ставками перестанет работать, во избежание дефляции. Механизм, введённый "независимым экспертом", назначенным центральными банками.

А в марте 2020 года BlackRock получила этот мандат от Федеральной резервной системы (ФРС) – беспрепятственный контракт в соответствии с "законом о помощи в борьбе с коронавирусом, облегчении бремени и экономической безопасности" (известным как CARES) на развёртывание серой кассы, созданной казначейством в партнёрстве с ФРС, на сумму 454 миллиарда долларов США.

BlackRock была создана в 1988 году Ларри Финком и изначально являлась дочерней компанией Blackstone – инвестиционного фонда, основанного Стивеном Шварцманом (ранее Lehman Brothers) и бывшим министром торговли США Питером Г. Петерсоном (и кстати, президентом Совета по международным отношениям до самой его смерти в 2007 году). Впервые BlackRock увеличила свой баланс в 1990-х и 2000-х годах за счёт продвижения ипотечных ценных бумаг (MBS), что привело к резкому падению экономики в 2008 году.

Основываясь на своих знаниях в области ипотеки, FED уполномочило компанию BlackRock управлять "машинами специального назначения", используемыми для покупки "токсичных" активов у Bear Stearns и American Insurance Group (AIG), на что FED не имела юридических полномочий. Своей экспансией BlackRock обязана биржевым фондам (Exchange-Traded Funds, ETF) – экспоненциально растущему сектору, сконцентрированному в руках "Большой тройки" (BlackRock, Vanguard и State Street). К 2017 году "Большая тройка" стала акционером почти 90% компаний S&P 500 [фондовый индекс. – Ред.] и владела крупными пакетами акций мегабанков, крупных СМИ, Big Pharma и веб-гигантов.

В 2018 году расследование Investigate Europe "BlackRock – компания, которая владеет миром?" показало, что та "подрывает конкуренцию, удерживая акции конкурирующих компаний, и стирает границы между прямыми инвестициями и государственными делами, работая в тесном сотрудничестве с регулирующими органами".

Управление активами BlackRock осуществляется с помощью искусственного интеллекта через программное обеспечение Alladin, на которое возложена задача распределения средств Федерального резерва через одиннадцать "машин специального назначения", созданных в соответствии с законом о CARES.

Эти машины были разработаны для того, чтобы позволить ФРС финансировать покупку более рискованных активов на рынке, в основном ETF. Как объясняет Райан Клементс (Университет Дьюка): "ETF находятся в центре финансового кризиса COVID‑19".

В дополнение, чтобы спасти сектор ETF от краха, BlackRock взяла, по сути, бразды правления FED и поднялась на вершину системы, которую проектирует Great Reset.

Оригинальный материал без перевода можно прочесть здесь: https://faitsetdocuments.com/#abonnez

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".