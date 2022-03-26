Сначала газ за рубли, потом - отставка: Польская PGNiG потеряла главу компании

Польская энергетическая компания PGNiG потеряла своего главу. Павел Маевский уходит в отставку. Причём произошло это ровно через день после того, как он заявил о невозможности платить за газ в рублях.

На сайте PGNiG появилось сообщение, что Павел Маевский подал в отставку 25 марта. Пост председателя правления компании он не будет занимать с 8 апреля 2022 года.

Польские СМИ написали, что Маевский претендует на одну из правительственных должностей. Его отставка связана не с кризисом в отрасли, а с конфликтом. Якобы не удалось достичь согласия с главой Orlen - нефтяного концерна, который собирается поглотить PGNiG.

Любопытно, что за день до своей отставки Маевский оценил возможность оплаты за русский газ в рублях.

"Особо такой возможности нет", - заявил он на пресс-конференции 24 марта.

23 марта президент России Владимир Путин заявил об отказе России принимать оплату за свой природный газ в евро, долларах и других валютах, которые скомпрометировали себя. Единственной возможной валютой для расчётов по газовым контрактам с недружественными странами станет рубль. Изменения коснутся и действующих контрактов. Правительству уже поручено дать директиву "Газпрому" по редактированию соглашений.