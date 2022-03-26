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Сначала газ за рубли, потом - отставка: Польская PGNiG потеряла главу компании
26 марта 2022, 03:55 • 645 • В мире
Польская энергетическая компания PGNiG потеряла своего главу. Павел Маевский уходит в отставку. Причём произошло это ровно через день после того, как он заявил о невозможности платить за газ в рублях.
На сайте PGNiG появилось сообщение, что Павел Маевский подал в отставку 25 марта. Пост председателя правления компании он не будет занимать с 8 апреля 2022 года.
Польские СМИ написали, что Маевский претендует на одну из правительственных должностей. Его отставка связана не с кризисом в отрасли, а с конфликтом. Якобы не удалось достичь согласия с главой Orlen - нефтяного концерна, который собирается поглотить PGNiG.
Любопытно, что за день до своей отставки Маевский оценил возможность оплаты за русский газ в рублях.
"Особо такой возможности нет", - заявил он на пресс-конференции 24 марта.
23 марта президент России Владимир Путин заявил об отказе России принимать оплату за свой природный газ в евро, долларах и других валютах, которые скомпрометировали себя. Единственной возможной валютой для расчётов по газовым контрактам с недружественными странами станет рубль. Изменения коснутся и действующих контрактов. Правительству уже поручено дать директиву "Газпрому" по редактированию соглашений.
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