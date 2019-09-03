Сначала ЕС, теперь НАТО: В Северной Македонии назвали причину отсрочки вступления в Альянс

Из-за текущей ситуации в Европе в Македонии, переименованной ради вступления в НАТО в Северную Македонию, допустили отсрочку процесса вхождения в военный блок. С соответствующими заявлениями выступила министр обороны страны Радмила Шекеринская.

По её словам, выход Великобритании из ЕС и политический кризис в Испании могут затянуть вступление Македонии в НАТО. Как сильно политические распри в этих странах затормозят процесс вхождения в военный блок, не уточняется.

"Всё это может несколько отложить процесс", - коротко прокомментировала глава Минобороны Северной Македонии.

Министр лишь напомнила, что Черногории понадобилось 18 месяцев, чтобы стать частью НАТО. В Македонии надеялись осуществить весь процесс за 10 месяцев, но теперь эти планы под угрозой.

Отметим, что в июне этого года также был отложен процесс вступления Македонии в Евросоюз. Камнем преткновения стало отсутствие поддержки этого решения со стороны ряда стран.

Напомним, что для вступления в НАТО необходимо согласие всех стран - участниц военного блока. Проблемы с формированием правительства в Испании и перестановки в правительстве Британии из-за выхода из ЕС могут существенно повлиять на деятельность представителей этих стран в альянсе.