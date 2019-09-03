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Сначала ЕС, теперь НАТО: В Северной Македонии назвали причину отсрочки вступления в Альянс

03 сентября 2019, 18:09  •  80 • Политика
В Северной Македонии допустили отсрочку вступления в НАТО из-за политических кризисов в Европе. Ранее Совет Европы отложил вступление Северной Македонии в ЕС.
Из-за текущей ситуации в Европе в Македонии, переименованной ради вступления в НАТО в Северную Македонию, допустили отсрочку процесса вхождения в военный блок. С соответствующими заявлениями выступила министр обороны страны Радмила Шекеринская.
По её словам, выход Великобритании из ЕС и политический кризис в Испании могут затянуть вступление Македонии в НАТО. Как сильно политические распри в этих странах затормозят процесс вхождения в военный блок, не уточняется.
"Всё это может несколько отложить процесс", - коротко прокомментировала глава Минобороны Северной Македонии.
Министр лишь напомнила, что Черногории понадобилось 18 месяцев, чтобы стать частью НАТО. В Македонии надеялись осуществить весь процесс за 10 месяцев, но теперь эти планы под угрозой.
Отметим, что в июне этого года также был отложен процесс вступления Македонии в Евросоюз. Камнем преткновения стало отсутствие поддержки этого решения со стороны ряда стран.
Напомним, что для вступления в НАТО необходимо согласие всех стран - участниц военного блока. Проблемы с формированием правительства в Испании и перестановки в правительстве Британии из-за выхода из ЕС могут существенно повлиять на деятельность представителей этих стран в альянсе.

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