Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин отказался говорить с Зеленским. Президент Украины пожаловался: "Это н...
ЛДНР идёт в наступление? Пасечник и Пушилин выдвинули ультиматум Киеву
Нашли высказывания Бандеры по поводу Крыма. Националисты зря тратят время
"Российские ракеты нацелены на польские города": Слова Лаврова вызвали...
Главная / Политика

Сначала Донбасс, потом Крым: в Киеве построили планы на будущее

22 мая 2020, 14:55  •  59 • Политика
Фото: Александр Кравченко/ТАСС
Жители ЛНР и ДНР первыми поймут плюсы жизни в составе Незалежной
Донбасс нужен Москве, чтобы отвлечь внимание Киева от Крыма. Но Украина сможет вернуть обе территории. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.
"Крым – это наземный авианосец, который стратегически нужен России для присутствия в Черном море, мы это понимаем", – пояснил Резников в интервью "Новостям Донбасса", отметив, что Донбасс – это "временная карта", которую разыгрывает Москва, чтобы удержать власть на полуострове.
Поэтому сначала Киев вернет ЛНР и ДНР, рассчитал Резников. Этому помогут многочисленные родственные связи между жителями самопровозглашенных республик и остальной Украины. Но тут важно, что Киев сможет предложить выходцам из Донбасса:
"Они должны получить… медицинскую помощь, иметь возможность в 14 лет получить свой первый документ-идентификатор, чтобы дальше продолжить свое образование. Пересекая КПВВ, они должны попадать в Европу. Пускай не сразу в Европу класса Франции или Германии, но в Европу уровня Польши или Словакии", – перечислил вице-премьер "реалистичные", по его словам, задачи.
С Крымом ситуация сложнее, но тоже, по мнению Резникова, решаемая. "Крым мы тоже вернем, просто всему свое время", – отметил вице-премьер. Причем отсутствие окончательного урегулирования на юго-востоке не станет препятствием для возвращения полуострова. "Это параллельные треки", – пояснил он.
Ранее Резников обвинил Москву в том, что она не гарантировала безопасность сотрудников Красного Креста на территории Донбасса.
О том, как на самом деле возникла идея воссоединения Крыма с Россией, накануне рассказали в ООН.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
22 мая 2020, 02:55
"Евросоюз хочет нарушить собственные принципы!": "Радио Свобода" устроило истерику из-за Крыма
22 мая 2020, 09:15
США озвучили новые обязанности России
22 мая 2020, 06:55
Разорван контракт на модернизацию "Адмирала Кузнецова": "Они взяли намного больше, чем выполнили"
22 мая 2020, 00:55
"Всё ещё юмористом работает": Сатановский оценил слова Зеленского о Крыме
22 мая 2020, 09:07
Сатановский Западу: «понадобимся, и Крым российским признаете, и Украину, Прибалтику и Грузию сдадите»
22 мая 2020, 04:55
"Единая Россия" нагло пропихивает": Циничные решения перечислил Зюганов, призвав бить тревогу
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 мая 2020, 07:25
ЛДНР идёт в наступление? Пасечник и Пушилин выдвинули ультиматум Киеву
18 мая 2020, 07:50
«Наполовину жив»: бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказался в финансовом затруднении
20 мая 2020, 14:55
Что думают в Донецке о назревшем военном обострении и готовы ли там наступать?
18 мая 2020, 16:40
Тимошенко сделала сенсационное заявление. Последние новости на Украине
15 мая 2020, 17:50
«Мы совершенно беспомощны»: россиянка — о судебном преследовании её дочери в США за пощёчину мужу-американцу
16 мая 2020, 00:55
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истинных врагов своей страны
21 мая 2020, 01:55
"Ведёт себя как дурачок. Или придуривается": Политолог дал оценку году правления Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.