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Снабжали нацистов почти до конца войны. Кедми напомнил американцам неприятную правду

02 июля 2021, 22:05  •  54 • Политика
Израильский эксперт, бывший руководитель службы "Натив" Яков Кедми напомнил американцам неприятную правду. Он рассказал, что США снабжали нацистов топливом почти до конца войны.
Сегодня США и европейские страны приписывают себе победу над нацистской Германией, задвигая Советский Союз на второй план или даже обвиняя в разжигании войны. Однако при этом западные страны забывают рассказать, что сотрудничали с Третьим рейхом.
К примеру, США поставляли Берлину топливо, способствуя укреплению немецкой военной машины.
Американские фирмы поставляли топливо прямо или косвенно через Португалию нацистской Германии до 1944 года, - цитирует Кедми портал "Народные новости".
Многие европейские страны, захваченные Германией, быстро приняли новую власть. Именно поэтому партизанское движение было так слабо развито в Европе. В Польше нацистскому диктату сопротивлялись только коммунисты и евреи. Вся остальная страна предпочитала сотрудничать с захватчиками.
Кедми отметил, что у европейцев сегодня нет чувства стыда за бездействие во время оккупации. Более того, многие из них пытаются переложить ответственность с Германии на Советский Союз.

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