Израильский эксперт, бывший руководитель службы "Натив" Яков Кедми напомнил американцам неприятную правду. Он рассказал, что США снабжали нацистов топливом почти до конца войны.

Сегодня США и европейские страны приписывают себе победу над нацистской Германией, задвигая Советский Союз на второй план или даже обвиняя в разжигании войны. Однако при этом западные страны забывают рассказать, что сотрудничали с Третьим рейхом.

К примеру, США поставляли Берлину топливо, способствуя укреплению немецкой военной машины.

Американские фирмы поставляли топливо прямо или косвенно через Португалию нацистской Германии до 1944 года, - цитирует Кедми портал "Народные новости".

Многие европейские страны, захваченные Германией, быстро приняли новую власть. Именно поэтому партизанское движение было так слабо развито в Европе. В Польше нацистскому диктату сопротивлялись только коммунисты и евреи. Вся остальная страна предпочитала сотрудничать с захватчиками.

Кедми отметил, что у европейцев сегодня нет чувства стыда за бездействие во время оккупации. Более того, многие из них пытаются переложить ответственность с Германии на Советский Союз.