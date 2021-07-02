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Снабжали нацистов почти до конца войны. Кедми напомнил американцам неприятную правду
02 июля 2021, 22:05 • 54 • Политика
Израильский эксперт, бывший руководитель службы "Натив" Яков Кедми напомнил американцам неприятную правду. Он рассказал, что США снабжали нацистов топливом почти до конца войны.
Сегодня США и европейские страны приписывают себе победу над нацистской Германией, задвигая Советский Союз на второй план или даже обвиняя в разжигании войны. Однако при этом западные страны забывают рассказать, что сотрудничали с Третьим рейхом.
К примеру, США поставляли Берлину топливо, способствуя укреплению немецкой военной машины.
Многие европейские страны, захваченные Германией, быстро приняли новую власть. Именно поэтому партизанское движение было так слабо развито в Европе. В Польше нацистскому диктату сопротивлялись только коммунисты и евреи. Вся остальная страна предпочитала сотрудничать с захватчиками.
Кедми отметил, что у европейцев сегодня нет чувства стыда за бездействие во время оккупации. Более того, многие из них пытаются переложить ответственность с Германии на Советский Союз.
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