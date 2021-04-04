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Смыть США мощным цунами: Есть два реальных русских проекта

04 апреля 2021, 21:05  •  259 • Политика
Советский учёный академик Андрей Сахаров предлагал весьма неожиданным образом решить проблему гонки вооружений. А именно с помощью направленного цунами. Подобный проект существует и сегодня.
Один из проектов советского учёного Андрея Сахарова состоял в том, чтобы создать направленное цунами, которое затопило бы врага. Первый подобный проект придумали американцы против Японии. Сахаров об этом не знал и развивал его самостоятельно.
Суть его в том, чтобы создать мощный взрыв в определённых точках океана, которые создадут цунами, которое накроет врага. Проект Сахарова был масштабнее, не в пример американцам.
Аргументировал он это тем, что нужно прекратить гонку вооружений, которая истощает экономику СССР.
Сахаров предлагал Берии в 1952 году снести прибрежные города Америки. Для этого нужно было подвести к побережью США подводные лодки и нанести удар 100-мегатонными торпедами.
По задумке взрыв вызвал бы гигантскую волну - 300 метров, она снесла бы Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфию, Бостон, Майами и ещё десяток крупных центров. С Тихого океана под натиском волны пали бы Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сиэтл, Сан-Диего и другие мегаполисы.
Проект начали готовить, строили атомную подводную лодку и гигантскую торпеду. Габариты и масса торпеды - 4 тонны и 8 метров в длину.
Проект назывался Т-15. Но проект не воплотился, последующие исторические события помешали этому.
Позднее у Сахарова появились и другие идеи. Например, он хотел создать собственную ядерную торпеду после успешных испытаний в 1961 году 50(100)-мегатонной авиабомбы АН602.
Сейчас проводится разработка подводного аппарата "Посейдон", который оснащён ядерной установкой. Проект носит название "Статус-6". Аппарат является ядерной ракетой, которая может спровоцировать ядерное загрязнение воды, цунами. Основная задача - доставка ядерных боеприпасов к берегам противника.
"Статус-6" представляет собой полностью роботизированную быструю глубоководную малозаметную атомную подводную лодку миниатюрных размеров. "Посейдон" (диаметр 1,8 м, длина 20 м, вес - около 100 т) является самой большой торпедой в мире, она тяжелее стандартной торпеды в 30 раз.

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