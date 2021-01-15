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Смысл расширения "нормандского формата" по Донбассу раскрыл украинский политик

15 января 2021, 11:30  •  168 • Политика
Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Новые переговорщики заинтересованы в войне у российской границы
Расширение "нормандского формата" за счет США и Великобритании нужно Украине, чтобы отказаться от обязательств в рамках Минских соглашений. В этом убежден украинский политик Олег Царев.
По его мнению, заявления киевских властей о том, что привлечение Вашингтона и Лондона к урегулированию в Донбассе будет способствовать этому процессу, на самом деле является попыткой спровоцировать новый конфликт.
"Вряд ли Штаты и Британия продемонстрируют новые подходы к замирению сторон и прекращению конфликта в Донбассе. Действия этих стран были всегда направлены на то, чтобы разжечь какую-то войну на границах России, а не затушить старую",
– подчеркнул Царев. По его словам, Украина настаивает на включении США, Великобритании и Канады в "нормандский формат", чтобы получить предлог отказаться от достигнутых ранее договоренностей, передает "Украина.ру".
Ранее в январе советники лидеров стран-участниц "нормандской четверки" провели совещание в Берлине, однако никаких подвижек в процессе урегулирования это не дало. Как отметил представитель РФ Дмитрий Козак, "хвастаться нечем". При этом в Киеве обвинили Москву в препятствии его усилиям по реинтеграции и выступили за расширение международного состава посредников.
По расчетам украинской стороны, процесс реинтеграции Донбасса займет 25 лет.

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