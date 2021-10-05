|
Смысл один, а фото разные: Что зарубежные СМИ написали о русском киноэкипаже на МКС
05 октября 2021, 21:40 • 236 • Политика
Прибытие русского киноэкипажа на МКС вызвало интерес зарубежных СМИ. Заголовки у всех - как под копирку, только фотографии разные.
Зарубежные СМИ написали о русском киноэкипаже, отправившемся на МКС для съёмок фильма в космосе. Смысл заголовков у всех примерно один и тот же, только фотографии разные.
Речь идёт о съёмочной группе, которая сегодня прибыла на МКС. В её состав вошли актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Их сопровождал профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.
- пишет об этом The Washington post.
- гласит заголовок CNN.
- сообщает The Guardian.
При этом газета The Washington post сопроводила свою статью фотографией киноэкипажа на фоне ракеты. Канал CNN опубликовал фото Юлии Пересильд в космическом скафандре. А издание The Guardian опубликовало фото старта космического корабля, доставившего на МКС киноэкипаж.
Подпишитесь на нас
236
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 сентября 2021, 14:40
|
03 октября 2021, 01:25
|
04 октября 2021, 06:00
|
30 сентября 2021, 14:40
|
30 сентября 2021, 14:35
|
30 сентября 2021, 14:40
|
29 сентября 2021, 23:05