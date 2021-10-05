Смысл один, а фото разные: Что зарубежные СМИ написали о русском киноэкипаже на МКС

Прибытие русского киноэкипажа на МКС вызвало интерес зарубежных СМИ. Заголовки у всех - как под копирку, только фотографии разные.

Зарубежные СМИ написали о русском киноэкипаже, отправившемся на МКС для съёмок фильма в космосе. Смысл заголовков у всех примерно один и тот же, только фотографии разные.

Речь идёт о съёмочной группе, которая сегодня прибыла на МКС. В её состав вошли актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Их сопровождал профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.

Российская съёмочная группа покинет Землю, чтобы снять первый фильм в космосе,

- пишет об этом The Washington post.

Российская актриса отправилась в космос, чтобы снять фильм на борту МКС,

- гласит заголовок CNN.

Российская актриса и режиссёр улетят с Земли, чтобы снять первый фильм на орбите,

- сообщает The Guardian.

При этом газета The Washington post сопроводила свою статью фотографией киноэкипажа на фоне ракеты. Канал CNN опубликовал фото Юлии Пересильд в космическом скафандре. А издание The Guardian опубликовало фото старта космического корабля, доставившего на МКС киноэкипаж.