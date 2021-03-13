Смять русские танки за несколько часов: победоносную стратегию Пентагона разрушила одна деталь

Победоносную стратегию Пентагона, задача которой состоит в том, чтобы смять русские танки и китайские корабли за несколько часов, разрушила одна деталь. Затраты могут быть столь масштабными, что сама реализация проекта рискует попросту оказаться под угрозой.

Издание Forbes рассказало о новой амбициозной стратегии Пентагона, направленной на пресечение потенциальной военной агрессии со стороны России и Китая.

Военное ведомство США в настоящее время занимается разработкой целой соответствующей программы. Проект получил многообещающее название "Срыв наступления 2".

Задача тактики состоит в оперативном противодействии российским танкам и китайским кораблям, которые, как предполагается, могут быть задействованы в атаке против НАТО.

Проект Пентагона засекречен, информации о деталях стратегии пока немного. В статье, однако, уже смогли выделить главный минус программы.

Он состоит в её стоимости. Затраты могут быть столь масштабными, что сама реализация проекта рискует попросту оказаться под угрозой.

Другой недостаток заключается в том, что программа базируется на фактически захватнических планах потенциальных противников, однако таких замыслов ни у РФ, ни у КНР пока нет.