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Смять русские танки за несколько часов: победоносную стратегию Пентагона разрушила одна деталь

13 марта 2021, 20:10  •  312 • Политика
Победоносную стратегию Пентагона, задача которой состоит в том, чтобы смять русские танки и китайские корабли за несколько часов, разрушила одна деталь. Затраты могут быть столь масштабными, что сама реализация проекта рискует попросту оказаться под угрозой.
Издание Forbes рассказало о новой амбициозной стратегии Пентагона, направленной на пресечение потенциальной военной агрессии со стороны России и Китая.
Военное ведомство США в настоящее время занимается разработкой целой соответствующей программы. Проект получил многообещающее название "Срыв наступления 2".
Задача тактики состоит в оперативном противодействии российским танкам и китайским кораблям, которые, как предполагается, могут быть задействованы в атаке против НАТО.
Проект Пентагона засекречен, информации о деталях стратегии пока немного. В статье, однако, уже смогли выделить главный минус программы.
Он состоит в её стоимости. Затраты могут быть столь масштабными, что сама реализация проекта рискует попросту оказаться под угрозой.
Другой недостаток заключается в том, что программа базируется на фактически захватнических планах потенциальных противников, однако таких замыслов ни у РФ, ни у КНР пока нет.

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