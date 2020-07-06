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Смягчение требований: Дания разрешила использовать новые суда для завершения «Северного потока — 2»
06 июля 2020, 19:55 • 20 • В мире
Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG использовать якорные трубоукладчики при строительстве газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах страны. Ранее Дания запрещала использовать подобные суда: работы могли проводить только корабли с динамическим позиционированием, не использующие якоря. По словам экспертов, из-за этого к строительству не могло приступить судно «Фортуна». В Госдуме отметили, что решение датской стороны сильно облегчает процесс завершения строительства газопровода.
globallookpress.com © J.Koehler via www.imago-images.de
Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG использовать трубоукладочные суда с якорным позиционированием при строительстве газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.
«Датское энергетическое агентство по запросу компании Nord Stream 2 AG приняло решение изменить условия использования трубоукладочных судов, оснащённых системами динамического позиционирования (ДП), которые изложены в разрешении на строительство газопровода «Северный поток — 2», выданном Датским энергетическим агентством компании Nord Stream 2 AG 30 октября 2019 года», — говорится в сообщении.
Изменения подразумевают, что компания может использовать якорные трубоукладчики либо самостоятельно, либо вместе с трубоукладочными судами, оснащёнными системами ДП.
Агентство подчеркнуло, что оставшаяся часть трубопровода, подлежащая строительству на датской территории, пролегает вне зоны, где не рекомендуются траление, якорные стоянки и донные работы из-за опасности попадания в морскую среду затопленных боевых отравляющих веществ.
Таким образом, агентство удовлетворило запрос Nord Stream 2 AG, поданный 5 июня 2020 года.
Как уточняет РИА Новости, ранее Дания запрещала использовать суда с якорным позиционированием, так как они могут задеть неразорвавшиеся боеприпасы на дне Балтийского моря.
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT отметил, что решение датской стороны сильно облегчает процесс достройки газопровода.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с RT также назвал решение агентства важным и позитивным для России, напомнив, что по старому разрешению можно было использовать только суда с системой динамического позиционирования.
«Раньше мог работать только «Академик Черский». А чтобы можно было использовать трубоукладочную баржу «Фортуна», которая сейчас стоит в немецком порту Мукран, являющемся точкой снабжения «Северного потока — 2», нужно было разрешение с другими параметрами», — пояснил он.
Эксперт указал, что при подаче прошлой заявки были указаны технические характеристики швейцарской компании Allseas, которая работала в тот момент: все её суда были с системой динамического позиционирования.
«Потом ввели санкции, швейцарцы ушли, и теперь «Газпром» будет достраивать силами российских судов. Поэтому была подана дополнительная заявка, чтобы расширить характеристики и требования к судам, которые будут работать в датской акватории, и допустить туда судно «Фортуна», — пояснил он, добавив, что положительное решение датской стороны ускорит завершение строительства газопровода.
Напомним, «Северный поток — 2» — строящийся газопровод, который идёт из России в Германию через Балтийское море. Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Против его строительства выступают ряд европейских стран, которые утверждают, что газопровод якобы угрожает энергобезопасности Европы, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Россия неоднократно заявляла, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим, а не политическим проектом.
В конце декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на новый финансовый год, в рамках которого предусматривались санкции против «Северного потока — 2». В связи с этим швейцарская компания Allseas, которая вела укладку труб газопровода, свернула работу, заявив, что не планирует возвращаться к строительству этой магистрали.
Помимо этого, в начале июня в сенат США был внесён законопроект, предполагающий уточнение и расширение существующих санкций против газопровода.
Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа, ограничительные меры будут применяться к компаниям, предоставляющим «услуги андеррайтинга, страхования или перестрахования», к работающим над трубопроводом судам, а также к предприятиям, предоставляющим услуги или средства для модернизации технологий или установки сварочного оборудования на корабли. Кроме того, санкции будут грозить портам, которые примут у себя участвующие в строительстве газопровода суда.
В то же время в конце июня члены палаты представителей конгресса США внесли ещё один законопроект о дополнительных санкциях против газопровода. Данный документ, в отличие от предыдущего, не предполагает таких жёстких санкций в отношении «Северного потока — 2». Итоговая версия законопроекта от ограничительных мерах против газопровода пока не согласована.
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