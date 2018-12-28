Смягчение 282-й статьи и отмена роуминга в России: Путин подписал ряд важных законов

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, направленных на улучшение общественной жизни граждан. В числе инициатив, которые вступят в силу в 2019 году, — смягчение наказания за лайки и репосты (ст. 282 УК РФ) и отмена национального роуминга. Кроме того, вводятся нормы, предполагающие ответственное обращение граждан с животными, уменьшение числа фиктивных браков и предоставление бесплатного спутникового телевидения вне зон цифрового вещания.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал ряд законодательных инициатив, которые вступят в силу в течение 2019 года. Соответствующие документы размещены на портале правовой информации.

Так, глава государства одобрил закон о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». Ранее российский лидер сам и внёс законодательную инициативу на рассмотрение депутатов Государственной думы.

Теперь, согласно документу, за преступления по 282-й статье будут возбуждать административные дела, но только если гражданин совершил подобное преступление впервые и его действия не представляют серьёзной угрозы «для основ конституционного строя и безопасности государства». При этом правонарушителю будет грозить уголовная ответственность, если нарушение 282-й статьи в течение года произойдёт не единожды.

«Проект федерального закона... направлен на гуманизацию уголовного законодательства Российской Федерации в части, касающейся ответственности за действия, связанные с возбуждением ненависти либо вражды», — отмечается в пояснительной записке.

Речь, в частности, идёт о смягчении ответственности по делам за лайки и репосты в интернете.

«Всё должно укладываться в здравый смысл и не доходить до маразма. Проявления маразма таким образом исправляются», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя законопроект о декриминализации статьи 282 УК РФ.

По его словам, зачастую люди получали наказание за репосты, сделанные без злого умысла.

Роуминг

Кроме того, Владимир Путин подписал законопроект «О внесении изменений в статьи 46 и 54 Федерального закона «О связи», согласно которому на территории России с 1 июля 2019 года отменяется национальный роуминг.

Документ предусматривает, что на территории РФ оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг абоненту вне зависимости от того, находится ли он на территории своего региона или за его пределами.

При этом абонент по-прежнему будет оплачивать телефонное соединение, установленное с вызываемым собеседником, находящимся за пределами территории РФ.

Как отмечал один из авторов инициативы, лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, только за 2019 год нововведение позволит россиянам сэкономить на услугах связи 36 млрд рублей.

© Сергей Мальгавко / РИА Новости

Обращение с животными

Ещё одним документом, который подписал глава государства стал закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данная законодательная инициатива рассматривалась в Госдуме восемь лет — с марта 2010 года.

Вводится запрет на умерщвление животных под любым предлогом, организацию боёв, натравливание зверей друг на друга и на людей. Кроме того, запрещается пропаганда жестокого обращения с животными, нельзя избавляться от животных без передачи их новому владельцу или помещения в приют. Вводится запрет на контактные зоопарки в ТЦ и на содержание животных в барах и ресторанах.

Наряду с этим регламентируются правила выгула животных, в том числе собак потенциально опасных пород, порядок обращения с безнадзорными животными, в частности, их отлов должен сопровождаться видеофиксацией. Устанавливается требование по надлежащему уходу за животными, оказание им своевременной ветеринарной помощи.

Фиктивные браки

Президент РФ подписал закон о внесении изменений в статьи 6 и 11 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Документ направлен на искоренение случаев заключения фиктивных браков граждан РФ с иностранцами, целью которых является получение разрешения на временное проживание в России.

«Разрешение на временное проживание в Российской Федерации без учёта квоты будет выдаваться иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином РФ, в том же субъекте Федерации, в котором расположено место жительства гражданина РФ, являющегося его супругом (супругой)», — поясняется в документе.

Между тем ограничение не будет распространяться на временно проживающего в России иностранца, получившего статус участника (члена семьи участника) госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, или в случае переезда к новому месту жительства супруга, родителя, ребёнка.

Телевидение

Также Владимир Путин утвердил закон «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «О связи», согласно которому граждане РФ, проживающие в районах вне зоны эфирного цифрового вещания, будут бесплатно обеспечены спутниковым ТВ для того, чтобы иметь доступ к обязательным общедоступным теле- и радиоканалам.

Гражданам придётся заплатить только за спутниковую тарелку, при этом социально незащищённым слоям населения стоимость оборудования будет компенсирована за счёт регионального бюджета.

В документе также отмечается, что спутниковые операторы не имеют права отказывать гражданам, которые проживают в труднодоступных населённых пунктах, расположенных вне зоны цифрового вещания, заключать договор о предоставлении доступа к базовым телерадиоканалам.

В настоящее время вне зоны охвата цифровым вещанием находится менее миллиона домохозяйств, то есть около 1,6% граждан.

Подчеркнём, что в 2019 году Россия переходит с аналогового на цифровое телевещание. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России опубликовало соответствующий график. Отметим, что первым регионом, перешедшим на цифру, стала Тверская область, это произошло 3 декабря.

Как отметил Путин в ходе большой пресс-конференции, пока в регионе нареканий нет.