Смягчающие обстоятельства: суд отменил пожизненное заключение убийце пятилетнего ребёнка

В Сочи апелляционный суд отменил пожизненное заключение Александру Пилипенко, признанному виновным в убийстве своей пятилетней падчерицы. Суд учёл, что мужчина признался в содеянном и показал место, где спрятал тело ребёнка. Приговор смягчили до 19,5 лет колонии строгого режима. Пилипенко стал одним из немногих россиян, кому отменили пожизненное заключение. При этом его адвокат сообщил RT, что сам обвиняемый был согласен с решением суда первой инстанции, который вынес ему самое суровое наказание.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в городе Сочи изменил приговор гражданину Украины Александру Пилипенко, которого признали виновным в убийстве его пятилетней падчерицы. Мужчине изменили наказание с пожизненного заключения на 19,5 лет заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе апелляционного суда.

«Способствовал расследованию»



Судья учёл, что Пилипенко способствовал раскрытию преступления, поскольку после задержания признался в убийстве, дал подробные показания и указал место, где он спрятал труп девочки.

«До этого времени органы предварительного следствия не располагали сведениями о лице, совершившем преступление, а также о месте нахождения трупа девочки», — говорится в сообщении суда.

В пресс-службе добавили, что эти обстоятельства не были учтены Верховным судом Крыма, который в апреле этого года, приговорил мужчину к пожизненному лишению.

«Судебная коллегия признала смягчающим обстоятельством активное способствование раскрытию и расследованию преступления», — отметили в апелляционной инстанции. Приговор уже вступил в законную силу.

Пятилетняя девочка из села Кропоткина в Крыму пропала в ноябре 2019 года. Её мама в это время находилась на заработках в Китае, Александр Пилипенко один воспитывал их совместного двухлетнего сына и пятилетнюю падчерицу.

Пилипенко сам заявил в полицию об исчезновении ребёнка. В течение нескольких дней девочку разыскивали сотни волонтёров и полицейских, однако затем на допросе отчим признался в убийстве падчерицы.

Суд установил, что мужчина избил девочку, а затем утопил её в ванной. После этого он вывез тело ребёнка на машине и закопал недалеко от дома. По версии следствия, после этого Пилипенко забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном на Украину, но ему не удалось это сделать. Тогда он вернулся домой и сделал вид, что девочка пропала.

Верховный суд Крыма признал его виновным в умышленном убийстве ребенка (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«На могиле всегда свежие игрушки»

После решения суда адвокат Пилипенко подал апелляцию, чтобы обжаловать приговор.

«Мы обжаловали решение, потому что наказание было чрезмерно строгим. Пожизненное заключение дают людям за три убийства. Практика показывает, что за один факт убийства приговаривают к лишению свободы от 15 до 20 лет», — пояснил в беседе с RT адвокат осуждённого Александр Осокин.

При этом он добавил, что сам Пилипенко был удовлетворён решением крымского суда и якобы сам просил приговорить его к пожизненному заключению. Во время апелляции Пилипенко хотел добиться того, чтобы ему отменили обвинения в действиях сексуального характера.

«Изначально ему инкриминировали два преступления: якобы он совершил над девочкой действия сексуального характера и убил её, чтобы скрыть это. В результате из обвинения убрали этот пункт», — сообщил Осокин.

По его словам, за Пилипенко было также признано право на денежную компенсацию за незаконное обвинение.

В прокуратуре Крыма пока не стали комментировать ситуацию и сообщать, будет ли надзорное ведомство обжаловать решение апелляционного суда об изменении пожизненного заключения.

Бабушка погибшей девочки Любовь Никитина говорит, что не знает, почему смягчили приговор.

«Я получила все апелляционные жалобы. Во всех он просит не менять приговор. А теперь что говорить? Дашеньку не вернуть уже всё равно», — вздыхает она.

Елена А. (имя изменено) которая была воспитательницей погибшего ребёнка в детском саду, заявила, что не согласна с изменением наказания.

«Это не суд, а какое-то недоразумение. Это очень плохо, но я стараюсь не думать о нём (Пилипенко. — RT), — сказала собеседница RT. — Я была на могиле Дашеньки где-то месяц назад. Туда постоянно приходят жители посёлка, родители нашей группы в саду. Там всегда свежие цветы, игрушки».

Елена вспоминает, что была в шоке, когда узнала о признании Пилипенко в убийстве. По её словам, она никогда не замечала от него агрессии или негатива в адрес жены и дочери.

«Он был довольно обычным человеком. Не очень общительный, но мне казалось, это потому что они только переехали, ещё никого не знают. Я до последнего не знала что он не родной отец, — он в свидетельстве записан отцом. Я до последнего надеялась что это произошло по неосторожности», — сказала собеседница.

Седьмой по счёту

Изменение пожизненного лишения свободы на более мягкое наказание — это уникальный случай для российской судебной системы. Ранее RT рассказывал, что с момента введения этой меры, по данным Федеральной службы исполнения наказаний, в России лишь шесть заключённых добились такого смягчения.

«Пилипенко очень повезло, ведь он совершил особо тяжкое преступление. Суды неохотно изменяют пожизненное лишение свободы, потому что это возмутит большинство населения страны. Наши люди, конечно, добрые и милосердные, но в отношении убийц детей люди почти единогласно выступают за то, чтобы их приговаривали к самой строгой мере наказания — пожизненному лишению свободы», — поделился в беседе с RT полковник МВД в отставке, адвокат Евгений Черноусов.

Его коллега адвокат Руслан Коблев отметил, что в случае с Пилипенко решающее значение имело то, что он способствовал раскрытию преступления.

«Если максимальное наказание будет получать лицо, которое имеет такое смягчающую вину обстоятельство, то каждый следующий обвиняемый не будет мотивирован к тому, чтобы сотрудничать со следствием», — пояснил собеседник RT.

Другими смягчающими обстоятельствами, при которых суд может изменить пожизненное заключение, могут стать возмещение ущерба, наличие у фигуранта дела малолетних детей или беременности, совершение преступления при тяжёлых жизненных обстоятельствах или по мотиву сострадания, добавил Руслан Коблев.

Ранее RT рассказывал, как сложились судьбы шести особо опасных преступников в России, которым изменили пожизненное заключение. Большинство из них так и не смогли привыкнуть к жизни на свободе — они вновь попадали в тюрьму или спивались.

Первым на свободу ещё в 2006 году вышел уроженец Саратова 46-летний Александр Бирюков. Его признали виновным в убийстве офицера в 1991 году во время срочной службы в армии. Изначально Бирюкова приговорили к расстрелу. После апелляции бывший солдат-срочник попал в колонию для пожизненно осуждённых, а в 1999 году облсуд заменил ему пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы. После освобождения Александр вернулся в родной Саратов, где прожил несколько лет с супругой. Потом он развёлся, начал пить и умер от сердечного приступа.

Другой бывший заключённый, 64-летний Владимир Пахомов, сумел доказать в суде, что пересидел несколько лишних лет и даже получил от государства компенсацию за моральный ущерб в размере 60 тыс. рублей. Последние три года своей жизни он прожил в селе Дивеево Нижегородской области. Пахомов также злоупотреблял алкоголем и скончался в 2017 году.

Последним на свободу вышел 42-летний пермяк Алексей Быков. Он не только добился пересмотра приговора, но и стал единственным в России пожизненно заключённым, сумевшим получить условно-досрочное освобождение.

Его посадили в 1999 году по обвинению в тройном убийстве. В 2010 году он добился пересмотра дела в Верховном суде РФ. Из приговора исключили пункты об убийстве с особой жестокостью и краже. В итоге суд смягчил Быкову наказание до двадцати лет лишения свободы. Ещё через два года вышел по УДО из исправительной колонии строгого режима №1. После освобождения Быков вернулся в родной посёлок Юсьва к жене.