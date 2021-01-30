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Смягчат ли санкции против России из-за Крыма? Посол США ответил однозначно
30 января 2021, 20:00 • 40 • Политика
Джону Салливану задали вопрос, смягчат ли санкции против России из-за Крыма? Посол США в РФ ответил однозначно: "Мы не будем ослаблять санкции". По его словам, таких обсуждений не ведут и страны - партнёры Вашингтона.
Американский посол в РФ Джон Салливан в беседе с каналом "Дождь" оценил возможность смягчения экономических ограничений в отношении Москвы, введённых после воссоединения России и Крыма.
Он подчеркнул, что в Вашингтоне такой вариант не рассматривается. Таких обсуждений не ведётся и у партнёров США, добавил дипломат, очевидно, имея в виду страны Евросоюза, Канаду и ряд других.
Он также высказался относительно Украины и ситуации в Донбассе. Посол заметил, что данная проблема всё ещё является одним из приоритетов внешней политики американского руководства.
Дипломат напомнил, что и в Белом доме, и в Капитолии неоднократно выражали позицию о том, что переиначивать границы Незалежной в обход законодательства неприемлемо.
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