Смягчат ли санкции против России из-за Крыма? Посол США ответил однозначно

Американский посол в РФ Джон Салливан в беседе с каналом "Дождь" оценил возможность смягчения экономических ограничений в отношении Москвы, введённых после воссоединения России и Крыма.

Он подчеркнул, что в Вашингтоне такой вариант не рассматривается. Таких обсуждений не ведётся и у партнёров США, добавил дипломат, очевидно, имея в виду страны Евросоюза, Канаду и ряд других.

Мы не будем ослаблять санкции, - отрезал Салливан.

Он также высказался относительно Украины и ситуации в Донбассе. Посол заметил, что данная проблема всё ещё является одним из приоритетов внешней политики американского руководства.

Дипломат напомнил, что и в Белом доме, и в Капитолии неоднократно выражали позицию о том, что переиначивать границы Незалежной в обход законодательства неприемлемо.