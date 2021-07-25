|
Сможет ли Зеленский «восстать» против своих хозяев в США?
25 июля 2021, 06:25 • 73 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 23 июля, представил коллективу Службы внешней разведки Украины нового главу ведомства Александра Литвиненко. Напомним, что сегодня глава государства уволил его предшественника Валерия Кондратюка. Зеленский вручил новому главе СВР служебное удостоверение и поздравил с назначением на эту должность.
«Александра Валерьевича мы все знаем, я лично знаю его два года. Много работаем в Совете национальной безопасности и обороны. Очень много сделали под его руководством в Институте стратегических исследований.
Действительно с большим уважением отношусь к господину Литвиненко. Он — опытный и уважаемый человек, профессионал с прекрасной репутацией», — сказал президент.
В свою очередь, Александр Литвиненко заявил, что «сделает все для получения опережающей, качественной оперативной информации о планах и намерениях нашего врага — Российской Федерации — и других государств».
Подпишитесь на нас
73
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 июля 2021, 11:05
|
22 июля 2021, 00:30
|
18 июля 2021, 10:20
|
18 июля 2021, 07:35
|
20 июля 2021, 06:20
|
19 июля 2021, 03:45
|
21 июля 2021, 03:25