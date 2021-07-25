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Сможет ли Зеленский «восстать» против своих хозяев в США?

25 июля 2021, 06:25  •  73 • Украина

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 23 июля, представил коллективу Службы внешней разведки Украины нового главу ведомства Александра Литвиненко. Напомним, что сегодня глава государства уволил его предшественника Валерия Кондратюка. Зеленский вручил новому главе СВР служебное удостоверение и поздравил с назначением на эту должность.

«Александра Валерьевича мы все знаем, я лично знаю его два года. Много работаем в Совете национальной безопасности и обороны. Очень много сделали под его руководством в Институте стратегических исследований.

Действительно с большим уважением отношусь к господину Литвиненко. Он — опытный и уважаемый человек, профессионал с прекрасной репутацией», — сказал президент.

В свою очередь, Александр Литвиненко заявил, что «сделает все для получения опережающей, качественной оперативной информации о планах и намерениях нашего врага — Российской Федерации — и других государств».

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