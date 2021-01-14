Сможет ли Верховная Рада продавить назначение новым премьером Юрия Витренко

Тарифный майдан, как мы вчера сообщали, ситуационные заединщики Медведчук с Тимошенко начнут со дня на день (до 25 января кампания должна выйти на пик, и тогда начнутся беспорядки в Киеве, целью которых станет согласие Зеленского назначить новым премьером Газовую принцессу). Единственный шанс Зеленского перехватить инициативу – сыграть на опережение с отставкой премьера Шмыгаля и, соответственно, с назначением новым главой правительства Витренко. Но есть, как выяснилось, одна проблема – Рада.

Вчера у «смотрящего» за президентской фракцией в Раде и находящегося на отдыхе за рубежом Давида Арахамии случился внезапный административный шок. Его ознакомили со свежими данными Комитета избирателей Украины, согласно которым президентское «монобольшинство» «слуг» в парламенте перестало быть большинством. Собственно, это и раньше было секретом Полишинеля – «монобольшинство» удавалось мобилизовать лишь при голосовании за 16 процентов поданных президентской фракцией законопроектов. Тем не менее, Арахамия был убеждён, что в зале у него имеется, как минимум, 230 «штыков», включая конфликтных, но лояльных фракции мажоритарщиков во главе с Дубинским и Бужанским. Но вот свежий пересчёт КИУ выявил наличие не 230, а всего 211 депутатов. Что не в состоянии обеспечить даже голосование прямым большинством (для этого требуется 226 депутатов).

Мало того, в свете свежеозвученного «соросятами» требования изгнать из фракции Дубинского (вместе с которым уйдут ещё, как минимум, 15 «штыков»), позиция президентской фракции становится ещё более шаткой. И пропихнуть Витренко в премьеры никак не выходит. Как нам стало известно, со вчерашнего дня Арахамия созванивается с областными руководителями, пытаясь договориться об «аренде» голосов «независимых» мажоритарщиков, но пока без особого успеха. С нефракционными депутатскими группами тоже как-то не задаётся (ощущение при этом такое, что с ними уже «поработали» представители Медведчука и Тимошенко). А «Голос» и «Европейская солидарность» предупредили, что ни одного голоса за Витренко они не дадут.

Так что, похоже, с назначением нового премьера «слуги» попали впросак. Что же, у Юлии Тимошенко появился реальный шанс не только вернуться в большую игру, возглавив оппозиционное правительство, но и, в коалиции с Медведчуком, досрочно переизбрать Раду, объявив Украину парламентской республикой со всеми вытекающими для Зеленского неприятностями.