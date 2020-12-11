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Сможет ли усилить ведомство новый глава ФАС России Максим Шаскольcкий

11 декабря 2020, 13:40  •  49 • Аналитика
Недавно назначенный главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский запомнился в северной столице тем, что... ничем не запомнился. Но это если брать его медийные замеры. На самом деле этот молодой чиновник не типичен, и даже уместен на новой должности в силу убеждений, так как вроде бы давно уже не любит различные монополии.
Как известно, ФАС России целых 16 лет возглавлял Игорь Артемьев, назначенный еще Михаилом Фрадковым. Теперь по решению премьер-министра РФ Михаила Мишустина ведомство принял Максим Шаскольский из Санкт-Петербурга, а Артемьев, также выходец из Питера, стал помощником председателя правительства.
Служба для оппозиции
К ФАС можно относиться по-разному. Служба антимонопольная, но Россия как раз страна различных монополий, названия которых всем известны. И монополиями страна пронизана по вертикали: даже в каждом небольшом городке-поселке есть своей монополист на что-нибудь, особенно это касается ЖКХ. В очень теперь далеком 2004 году Игорь Артемьев, принадлежавший к партии «Яблоко», был назначен руководителем ФАС (в прошлом — Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства), в том числе как некий противовес государственным и окологосударственным монополиям со стороны оппозиции. Вот, есть законный инструментарий, чтобы сдерживать неуёмные аппетиты «капиталистов». Много ли достижений у Артемьева в этой роли? Тут пусть оценивают специалисты, самое время для анализа. Мы же о будущем. Чем заслужил высокий федеральный пост теперь уже бывший вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский? И чем конкретно он занимался в правительстве Александра Беглова?
Эффективный менеджер, но для кого?
45-летний Максим Шаскольский — до сих пор еще зеленый новичок в российском чиновничестве, но не в плане тарифов и науки о ценообразовании. Немного по биографии. Родился в Ленинграде, в 1997 году окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «экономист, преподаватель экономических дисциплин». Несколько лет проработал в банках, имел совсем небольшой опыт советника губернатора Ленинградской области (и это в 25 лет), а в 2001 году перешел в петербургскую электроэнергетику. Дослужился до должности генерального директора АО «Петербургская сбытовая компания». Кстати, городской монополист в сфере энергетики. Именно оттуда в правительство города его пригласил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в январе прошлого года.
Конкретно Шаскольский занимался в правительстве тарифным образованием и профильной для себя энергетикой. Есть конкретные факты его деятельности, только на совсем коротком отрезке: так, при данном чиновнике тарифы на холодную воду в Санкт-Петербурге выросли на 3,2% для населения и на 3,7% вместо ранее планируемых 8% для предприятий, а рост совокупного платежа петербуржцев в итоге составил 0,4% вместо планировавшихся 4,3%. Стоимость отопления и горячей воды даже снизилась на 0,6%.
Вроде бы приведенные цифры показывают, что новый глава ФАС России довольно эффективный менеджер, что, правда, в последнее время стало почти ругательным определением. Он сработал и в пользу города, и на благо людям, что, пожалуй, важнее. «Но цифры, как всегда, интерпретировать и анализировать можно по-разному, - рассказывает «Нашей версии» петербургский экономист Сергей Сорокин. - Тарифы в Петербурге, как и везде в России — чуть ли не самый острый социальный вопрос. Они растут нон-стоп, что заметно абсолютно всем. И растут сильно. Однако результаты Шаскольского хорошие по сути, наложились на коронавирусную ситуацию, когда была с самого верха спущена директива сильно тарифы не задирать. Денег у населения нет, и не предвидится. Поэтому сложно адекватно оценить деятельность бывшего вице-губернатора. Ясно, что он вступает в федеральную должность с довольно позитивным прологом. Но пока трудно понять, какие перед ним ставятся цели в ФАС. Как мы заметили в эти 16 лет Игоря Артемьева, антимонопольная служба довольно активно и ярко проявляла себя в медийном пространстве, но именно за эти годы российские монопольщики окрепли как никогда. Неужели незаметный молодой чиновник из Смольного сможет бросить им реальный вызов? Или в этом и цель — придать ФАС совсем декоративный аппаратный уровень?».
Придется вылезти из раковины
Что чиновник незаметный — это точно. Даже не все петербургские политологи успели запомнить его фамилию. Обычным горожанам же он вообще не известен ничем. Это не плохо и не хорошо — просто факт. Шаскольский практически не выступал в СМИ, даже финансируемых правительством города через гранты. А в них острых вопросов не задают. Почему не выступал? Может, человек подчеркнуто не публичный, скромный такой. Может, на уровне Смольного считалось, что ему пока не по чину. В любом случае в ФАС ему придется вылезти из раковины. Структура такая — на практике она пятое колесо в государственной системе, а в плане обращений СМИ и критики — одна из самых публичных в госаппарате.
Неужели левак? Хотя бы бывший?
Корреспондент «Нашей версии» разговорил бывшего однокурсника Максима Шаскольского по экономическому факультету СПбГУ, и тот представил его как человека весьма яркого и даже идейного. Рассказывает, что студент Шаскольский, во-первых, отлично учился, но главное, был искренно увлечен экономической наукой и практикой; во-вторых, имел довольно, если на тот момент так можно выразиться, левацкие, даже антиглобалистские взгляды. В конце 90-х это было довольно модно. Кроме того, если верить собеседнику, будущий глава ФАС России в университете как раз увлекался в хорошем научном смысле тарифной политикой самых разных стран и экономической теорией вопроса. Если хочется верить в лучшее, то можно сказать, что в российском госаппарате появился чиновник, который как раз не «эффективный менеджер», готовый заниматься хоть космосом, хоть культурой или арктическом вопросом, а специализированный специалист, простите за тавтологию. Но может всё сложиться и совсем по-другому. Может не хватить не только опыта, но и по федеральным меркам - наличия аппаратного веса для такой высоты жизни на политическом олимпе. Да и есть вероятность, что назначение молодого чиновника — как раз осознанное ослабление ФАС, что уже отметил эксперт. «Инкогнито из Петербурга» с звучит грозно с 1836 года, когда вышла пьеса «Ревизор», а вот ноунейм из Питера — совсем уже нет.
Также отметим, что бывшие коллеги Максима Шаскольского по АО «Петербургская сбытовая компания» даже анонимно не готовы рассказать о своем бывшем молодом шефе. Почему — понятно не очень. Вдруг некоторые рассчитывают на повышение аж до Белокаменной? Самостоятельность нового руководителя по старой русской традиции как раз и проявляется в возможности создать свой штаб.
Справка
За 2019 год доходы Максима Шаскольского, согласно официальной декларации, составили 51 миллион 970 тысяч рублей. Отметим, что он рано стал много зарабатывать: еще будучи студентом каким-то образом стал в 1996 году начальником отдела ценных бумаг в Юганскнефтебанке.

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