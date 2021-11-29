Сможет ли украинский флот конкурировать с русским? Эксперт назвал пять условий

Украинская сторона не раз заявляла о том, что "вот-вот" - и догонит Россию то в море, то на суше, имея в виду военную сферу. Действительно, сможет ли украинский флот конкурировать с русским? Военный эксперт Александр Жилин назвал пять условий, при которых это станет возможным.

В беседе с интернет-изданием "Украина. ру" эксперт отметил, что сегодняшнее состояние украинского флота иначе как плачевным назвать нельзя. Он напомнил о том, что русские моряки недавно получили быстроходные суда, которые могут противостоять украинскому "москитному флоту".

Александр Жилин убеждён, что в военно-морской сфере Украине практически невозможно догнать Россию. По его словам, для этого необходимы большие деньги, технические средства, научные разработки, инженеры-специалисты и подготовка кадров: вузы и профтехучилища.

"Ничего этого у Украины нет", - объяснил он.

Эксперт добавил, что украинскую пехоту на самом деле немного поднатаскали в Донбассе, однако в долгосрочной войне у Украины нет шансов.