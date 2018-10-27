Сможет ли Украина забыть русский язык?

К чему это приведет - обсудили в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан БЕЗПАЛЬКО, спецкор «КП» Дмитрий СТЕШИН и радиоведущая Елена АФОНИНА.

ПОПЫТКА ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ

Афонина:

- Как вы считаете, сможет Украина забыть русский?

Стешин:

- Украина теряет русскую идентичность, и не вижу, чтобы она сопротивлялась. Я два года назад придумал термин «криптобандеровцы». Объективно, подавляющее число граждан Украины все устраивает в жизни: война в Донбассе, нападение на ветеранов, проспект Бандеры, повальная украинизация, истерика о «российской агрессии».

Этот термин широко разошелся, а некоторые на Украине даже кушать не могут от слова «криптобандеровцы» - чуют за собой что-то.

Но прошло два года, и мои критики стали постепенно со мной соглашаться. Несколько дней назад в городе Шостка на севере Украины сотрудники крупнейшего военного предприятия вышли на улицы с требованием загрузить завод военными заказами. Цитирую: «Запад дает деньги на перевооружение Украины, почему у нас нет работы?» Напомню, что Украина продолжает воевать в Донбассе со своими гражданами, не согласными с украинизацией, каждый день там гибнут люди. И собирается воевать с Россией. Нам украинские политики обещают залить Россию кровью.

Афонина:

- Вот смотрите. На Украине провели опрос: «На каком языке вы разговариваете дома?» Были варианты ответов: на украинском языке; на русском языке; на украинском и русском в равной степени. Так вот, в западных регионах украинский язык используют 92%, русский только 1%, а 4% - в одинаковой степени. В центре Украины: 67% говорят на украинском, на русском - 9%, 24% - на том и другом. В южных регионах: 28% говорят на украинском, 33% - на русском, 38% - в одинаковой степени на том и на другом. Восточные регионы: 53% - на русском, 13% - на украинском, 32% - на русском и на украинском. Согласно этому опросу вообще проблемы с русским языком нет.

Безпалько:

- Все сложнее. Людей начали украинизировать еще в 20 - 30-е годы прошлого века. Это была одна из линий национальной политики компартии Советского Союза. Поэтому, когда человека спрашивают, какой твой родной язык, он, естественно, говорит: если я живу на Украине, то, наверное, украинский… Ну как-то стыдно писать, что русский…

Афонина:

- То есть этот опрос некорректен?

Стешин:

- Ну конечно. И психологически, и идеологически людям сложно признаться, что они наперекор развернувшейся в стране националистической пропаганде продолжают говорить по-русски. А главное - думать по-русски.

Безпалько:

- Намного достоверней такой эксперимент. Международная компания «Гэллап» раскладывала на разных языках анкеты и следила, на каком языке люди будут отвечать. Так вот, 83 - 86% граждан Украины во всех регионах выбрали русские анкеты.

НА ЧЕМ ГОВОРИТ ГЕОПОЛИТИКА

Афонина:

- Даже в 2014 году, сразу после майдана, подобный закон о языке на Украине не приняли. Побоялись. Почему сейчас такое обострение?

Безпалько:

- Выборы на носу. В марте 2019-го на Украине выберут нового президента. И все конфликты начали пробуждаться, подбрасывают дровишек, чтобы на этом сделать пиар.

В Рязани появилась уникальная стрелковая галерея Политолог Богдан Безпалько на радиостанции `Комсомольская правда`.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Афонина:

- Люди-то как жить будут?

Стешин:

- В Донбассе ничего не сработало. В апреле 2014-го украинцы меня убеждали, что это нормально, когда в русскоязычном регионе есть всего лишь 2 кабельных канала на русском языке. Так и говорили: подавитесь, вам и двух каналов много. А в Донецке и Луганске все говорили на русском, только вывески на госучреждениях были на украинском и дорожные указатели. Поэтому люди в Донбассе и поднялись, сработала языковая идентификация - они не хотели становиться украинцами…

Афонина:

- Для примера, по новому языковому закону врачи обязаны вести всю документацию на украинском. Судьи обязаны вести документооборот на украинском. Вывески - на украинском, спектакли - на украинском, субтитры в фильмах - тоже.

Безпалько:

- Это все радикальный популизм. Никто не соблюдает эти законы. Это все предвыборная программа Порошенко, которая должна показать, какой он самый украинский украинец, самый патриотичный патриот.

На какой мове говорит незалежнаяФото: Дмитрий ПОЛУХИН

УКРАИНСКИЙ СОУС

Афонина:

- А возможно ли все перевести на украинский язык? Учебники, например? Физику? Химию?

Стешин:

- Можно. Как? Это еще Тургенев объяснил в «Дворянском гнезде». Цитирую: «Я попросил раз одного хохла перевести следующую первую попавшуюся мне фразу - «Грамматика есть искусство правильно читать и писать», и знаете, как он перевел? «Хроматика е искуство правильно читаты и писаты». Что ж это, язык, по-вашему? Самостоятельный язык?»

Безпалько:

- Когда в советское время коммунисты строили отдельную украинскую культуру, опирались на сельские образцы. Вышиванка - это сельская одежда! Поэтому взяли полтавский говор и сделали на его основе литературный язык, насытив его большим количеством слов немецкого, польского происхождения. Даже украинский писатель Нечуй-Левицкий назвал это все «чертовщиной под украинским соусом».

Безпалько:

- Даже Порошенко, когда его снимали тайком, почему-то говорил по-русски. Поэтому я думаю, что русский язык будет сохраняться из-за близости России и мощного культурного пласта, которого хватит еще на два-три поколения.

Афонина:

- Но теперь во всех сферах жизни на Украине, за исключением личной, украинский язык будет везде. А русский?

Безпалько:

- Украинцы - это и есть русские. Это русские с большой долей своеобразия. И мне нравится все своеобразие Украины - от ландшафта до языка, до мелодики речи. Но не надо украинизацию навязывать, не надо из этого делать идеологию. Мы, русские, народ большой, разнообразный, талантливый, прекрасный. И Белоруссия, и Украина, и Поморье, Архангельщина - это все наш мир. Его нельзя впихнуть в прокрустово ложе вот этой украинской националистической идеологии.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Кино на великом и могучем не будет

Житомир вслед за Львовом запретил русских артистов и фильмы на русском.

Обострение гонений на русский язык в Житомире назвали культурно: «Мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории области». А один из житомирских депутатов так объяснил его суть: «Речь о запрете трансляции на территории области российских фильмов и выступлений российских актеров, поскольку у нас должен быть украинский продукт, и не надо пропагандировать русский язык, потому что у нас есть наш язык и должна быть наша власть».

Власть у житомирских депутатов никто пока не забирает, но как быть с реальностью? В интернет-поисковиках 90% запросов с территории Украины делаются на русском языке (по данным Google - кстати, американской компании). В день голосования за мораторий 250 житомирских преподавателей предлагали услугу «русский язык с носителем языка», кстати, стоит это совсем не дешево - от 300 гривен (около 700 руб.) в час.

Депутаты, придумавшие мораторий, явно догадывались, что избиратели их не поймут, поэтому сразу же пришлось создавать «группу по проведению разъяснительной работы о моратории». Разъяснять будут скорее всего по-русски или на суржике. Судя по языковой карте (смотрите выше), в Житомирской области на мове не говорят вообще.

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