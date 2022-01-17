Сможет ли российский флот защитить Арктику?

В начале декабря в Санкт-Петербурге прошёл 11-й научный форум «Арктика: настоящее и будущее», в ходе которого министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил: сегодня в Арктическом регионе реализуется 338 проектов общей стоимостью свыше 1,1 трлн рублей. То есть ставка на Арктику делается большая, и это неудивительно, учитывая, сколько всего ценного хранит она. В силу этого Арктика всё больше становится местом обострения военно-политической обстановки.

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Вот только в состоянии ли Россия обеспечить необходимую оборону?

Тема освоения Арктики активно обсуждается все последние годы, и явно неспроста – это подтверждают приведённые министром Чекунковым цифры. Однако при этом за кадром остаётся военная составляющая этого глобального проекта. А она представляется крайне важной – если не приоритетной. Арктика действительно является лакомым куском, отчего на её богатства претендуют сегодня даже государства, географически очень далёкие от северных широт – взять хотя бы тот же Китай, откровенно заявивший недавно о своих интересах в Арктике. Недаром МИД РФ в течение прошлого года дважды с тревогой говорил о росте военной активности в Арктике со стороны неарктических государств. В частности, посол по особым поручениям Николай Корчунов замечал, что западные страны постоянно проводят в Арктической зоне антироссийские учения.

Потому мне, как военному моряку, было особенно интересно услышать выступление заместителя Главнокомандующего ВМФ вице-адмирала Владимира Касатонова, который также принимал участие в форуме. «Сейчас, как отметил адмирал, усилия ВМФ сосредоточены на решении долгосрочных задач, определённых документами стратегического планирования России, направленных в первую очередь на социально-экономическое развитие Арктики», – цитировала его слова газета «Вестник ВПК».

Слова вроде бы правильные, но очень неопределённые. Социально-экономическое развитие Арктики – это хорошо, но при чём здесь ВМФ? Его задача – защищать интересы России в Арктике, а вот как это сделать? Такая задача ставилась перед ВМФ ещё 50 лет назад, когда я служил в оперативном управлении штаба Северного флота. Тогда начальник штаба СФ сообщил, что мне поручено составить проект плана прикрытия побережья Северного Ледовитого океана вплоть до Берингова пролива. При этом дав понять, что эта задача спущена флоту с самого верха. Разработка проекта продолжалась около полугода, после чего неожиданно пришёл приказ свернуть работу и забыть обо всём. Причина была ясна: наверху поняли, что эту, безусловно, важную государственную задачу невозможно решить силами одного лишь Северного флота и 10-й армии ПВО. Потому план и было решено отложить до лучших времён.

Сейчас я вспоминаю об этом вот почему. Если на полном серьёзе встал вопрос о защите Арктики, то хотелось бы понимать в общих чертах, что кроется за таким грандиозным проектом. В 1994 году 10-я армия ПВО была расформирована, в связи с чем без воздушного прикрытия остался не только восток Арктического региона, но и его участок, расположенный к западу от Новой Земли. Воссозданная же 45-я армия ВВС и ПВО Северного флота не имеют того потенциала, которым обладала 10-я армия. Конечно, техника стала лучше, появились новые возможности, но всё же нельзя объять необъятное – одной такой армии на всю Арктику явно мало.

Состав нынешнего Северного флота, который являлся самым сильным в СССР, также не идёт ни в какое сравнение с советским периодом. Сегодня в него входит 46 надводных кораблей и 43 подводные лодки. На первый взгляд это много. Однако следует учитывать, что флагман флота «Адмирал Кузнецов» после всех печальных историй с авариями фактически числится боевой единицей лишь на бумаге. А из трёх тяжёлых атомных ракетных крейсеров один («Адмирал Нахимов») уже второе десятилетие находится на ремонте, второй («Маршал Устинов») был спущен на воду ещё в 1982 году, и только третий («Пётр Великий») является относительно современным кораблём. Достаточно ли этих сил, чтобы защитить все 22,5 тыс. километров Арктического побережья России?

Тогда, 50 лет назад, мы пришли к следующим выводам. При всём стремительном развитии технических средств всю Арктику прикрыть невозможно, поэтому необходимо выявлять наиболее ценные участки побережья и объекты на нём и организовывать их защиту. Одним словом, предугадывать основные направления главного удара вероятного противника. Плюс наращивать силы не только обнаружения, но и уничтожения наступательных сил вероятного противника.

Другой вопрос, что это требует гигантских затрат. И здесь есть опасность ввязаться в гонку вооружений с угрожающими для страны последствиями. Потому вопрос защиты Арктики следует решать, пользуясь не только военными, но также экономическими и дипломатическими рычагами.