Сможет ли правящая коалиция Молдовы найти общий знаменатель

Игорь Додон возвратился домой и попал под шквальную критику ACUM

«Завершился мой очень продуктивный официальный визит в Нью-Йорк, где проходила сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций», – написал президент Молдовы Игорь Додон на своей странице в социальной сети Facebook, отправляясь в дорогу из Нью-Йорка в Кишинёв.

Визит молдавского президента действительно был очень продуктивным – за неделю он принял участие в нескольких десятках встреч, встретился с президентами семи государств, в том числе – с Дональдом Трампом.

В завершение своего визита Игорь Додон провёл встречу с Генсеком ООН Антонио Гутеррешем, с которым обсудил двусторонние отношения между Молдовой и ООН и поблагодарил за реализацию гуманитарных, социальных и образовательных проектов в Молдове и в Приднестровье. И пригласил Антонио Гутерреша посетить Молдову с официальным визитом.

Встретился президент РМ и с представителями молдавской диаспоры в США, выступил с речью на Политическом форуме на тему «Задачи устойчивого развития». Но самым главным событием недели стало, безусловно, выступление с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

«Считаю этот визит очень успешным, поскольку нам удалось обеспечить продвижение национальных интересов и устремлений Республики Молдова на международной арене», – подвёл итог визита президент Молдовы.

«Отправляемся в дорогу домой...»

Однако дома, в Молдове, партнёры ПСРМ по коалиции не считают поездку молдавского президента в США успешной и продолжают негодовать по поводу его выступления с трибуны ООН.

Так Андрей Нэстасе крайне негативно воспринял заявление президента о том, что Молдова сохранит свой статус нейтрального государства. Хотя Игорь Додон повторяет этот тезис при каждом удобном случае, да и в Конституции страны об этом сказано.

«Нейтралитет, о котором заявил Игорь Додон, является вопросом, лишённым содержания, пока российские войска всё ещё находятся на территории Республики Молдова. Я уверен, что многие были удивлены его выступлением. Поехать в Нью-Йорк, получить возможность выступить на пленарном заседании ООН и иметь такой подход, на мой взгляд, является оскорблением для всех тех, кто не согласен с присутствием российских военных и их оружия на территории нашей страны», – заявил сопредседатель блока ACUM.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции подсуетилось и подготовило к возвращению президента пресс-релиз, в котором говорится: «Тот факт, что с трибуны ООН не прозвучало ходатайство нашей страны в отношении полного и безусловного вывода российских вооружённых сил с территории Республики Молдова является несбалансированным подходом к внешней политике».

А премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что неизвестно, как долго сможет продержаться коалиция.

«Не могу ответить, сколько продержится коалиция. Если не будут выполнены договорённости, станет понятно, что нельзя идти дальше. Но если мы сможем найти общий знаменатель, то коалиция будет работать. Сколько, не знаю», – ответила Санду на вопрос в эфире телевизионного канала RTR Moldova.

Интересно получается: члены правительства от блока ACUM почему-то решили, что только им позволено делать заявления о внешнеполитическом курсе Молдовы – вспомним, сколько раз за это время они сказали о том, что европейский курс страны – единственно возможный для страны. Их «несбалансированный подход» не беспокоил даже тогда, когода речь шла о сотрудничестве с НАТО! А вот речь Игоря Додона, повторившего то, что записано в Конституции РМ, подняла целую бурю возмущения. Судя по всему, у этой коалиции есть только один способ сохранить власть: вообще отказаться от геополитических заявлений, а заниматься исключительно внутренними вопросами Молдовы. Чего, кстати, избиратели уже давно ждут.