Сможет ли политическая «алхимия» Макрона успокоить Европу?

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с правительством обещает снизить одни налоги за счет повышения других. И похоже, это лишь еще сильнее злит рядовых граждан всех стран Евросоюза. Протесты «желтых жилетов" готовы поддержать в других государствах

Автор:

Дементьев Иван

Это была четвертая «черная суббота» во Франции. Вчера полицейские применили силу – забросали протестующих дымовыми шашками и шумовыми гранатами. Тем не менее люди продолжают массово выходить на улицы. Протесты «желтых жилетов» начали распространяться даже на небольшие французские городки. Митингуют и крайние социалисты, и радикальные националисты – совершенно разные политические силы. Само собой, к происходящему присоединилась и молодежь, которая, пользуясь безнаказанностью, громит магазины, отделения банков, уничтожает припаркованные вдоль тротуаров машины.

Бунт бедных

«Желтые жилеты», а именно с выступлений автовладельцев начались протесты, почти добились отмены налога на топливо. Прежде всего на дизель, который во Франции и других странах Западной Европы пользуется не меньшей популярностью, чем бензин.

Повысить стоимость акциза Макрон вместе со своей командой решили для реализации «экологической программы». Предполагалось, что автовладельцы пересядут с больших машин на экономные – двух-трех цилиндровые, и за счет этого снизится выброс вредных газов в атмосферу. Но от идеи пришлось отказаться уже через две недели уличных выступлений. Сначала ввод акцизов отложили на полгода, затем пообещали перенести еще на год, а на этой неделе – на неопределенный срок.

Фото: www.globallookpress.com

Но французы не успокаиваются и собираются заставить свое правительство ответить и за другие непопулярные меры.