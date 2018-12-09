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Сможет ли политическая «алхимия» Макрона успокоить Европу?

09 декабря 2018, 19:39  •  60 • В мире
Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с правительством обещает снизить одни налоги за счет повышения других. И похоже, это лишь еще сильнее злит рядовых граждан всех стран Евросоюза. Протесты «желтых жилетов" готовы поддержать в других государствах
Автор:
Дементьев Иван
Это была четвертая «черная суббота» во Франции. Вчера полицейские применили силу – забросали протестующих дымовыми шашками и шумовыми гранатами. Тем не менее люди продолжают массово выходить на улицы. Протесты «желтых жилетов» начали распространяться даже на небольшие французские городки. Митингуют и крайние социалисты, и радикальные националисты – совершенно разные политические силы. Само собой, к происходящему присоединилась и молодежь, которая, пользуясь безнаказанностью, громит магазины, отделения банков, уничтожает припаркованные вдоль тротуаров машины.
Бунт бедных
«Желтые жилеты», а именно с выступлений автовладельцев начались протесты, почти добились отмены налога на топливо. Прежде всего на дизель, который во Франции и других странах Западной Европы пользуется не меньшей популярностью, чем бензин.
Повысить стоимость акциза Макрон вместе со своей командой решили для реализации «экологической программы». Предполагалось, что автовладельцы пересядут с больших машин на экономные – двух-трех цилиндровые, и за счет этого снизится выброс вредных газов в атмосферу. Но от идеи пришлось отказаться уже через две недели уличных выступлений. Сначала ввод акцизов отложили на полгода, затем пообещали перенести еще на год, а на этой неделе – на неопределенный срок.
Фото: www.globallookpress.com
Но французы не успокаиваются и собираются заставить свое правительство ответить и за другие непопулярные меры.
Французы очень чувствительны, и каждое изменение цены даже на два евроцента вызывает у них бурю негодования. И если с точки зрения российского гражданина ничего страшного в повышении стоимости на 50 копеек нет, то во Франции или Германии это может стать поводом для проявления серьезного социального недовольства. По этой причине запал протестующих не проходит. И протесты будут продолжаться долго - люди не перестанут выходить на улицы и выдвигать другие требования,

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