Сможет ли Иран победить США в реальном бою

Автор:

Покровский Александр

Заголовки прессы относительно ситуации вокруг Ирана после того, как США восстановили санкции против этой страны, говорят сами за себя. «Иран предупредил покупателей нефти о «тяжёлых» месяцах»… «Лавров счел санкции США в отношении Ирана нелегитимными»… «Глава МИД Турции подверг критике США за восстановление санкций против Ирана»… «Помпео обсудил с главой МИД Дании меры против Ирана за террористические действия в Европе»… «Министр нефти Ирана предупредил о дестабилизации рынка из-за санкций США»…

В общем, Вашингтон в очередной раз добился своего – обострения политической ситуации где-либо в мире. Под фальшивым предлогом, но с вполне реальными угрозами. Вон уже и в Европе, оказывается, Иран террористическую деятельность повёл. Особенно в Дании. А если припомнить при этом недавнюю угрозу со стороны Тегерана закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти, если США усилят санкции против него, то ситуация для всего мира действительно может стать «тяжёлой». А уж нестабильной – точно.

Если вслед за санкциями заговорят пушки…

Про Ормузский пролив и угрозу закрыть его Царьград уже писал. Надо признать, посулы подобного рода со стороны Ирана всё же малореалистичны. Слишком чувствительное это место для всей мировой экономики. И по этой простой причине Америку в ожидаемых от неё жёстких антииранских действиях поддержит половина планеты. Не все, конечно, воевать пойдут, но и простое дипломатическое давление половины мира – сила довольно могучая.

И всё же, если вслед за санкциями заговорят пушки - что сможет противопоставить Тегеран всем остальным в военном смысле?