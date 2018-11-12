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Сможет ли Иран победить США в реальном бою

12 ноября 2018, 11:09  •  112 • В мире
Кто победит, если взорвётся Ближний Восток? Царьград продолжает серию материалов, представляющих вооружённые силы основных стран Ближнего Востока
Автор:
Покровский Александр
Заголовки прессы относительно ситуации вокруг Ирана после того, как США восстановили санкции против этой страны, говорят сами за себя. «Иран предупредил покупателей нефти о «тяжёлых» месяцах»… «Лавров счел санкции США в отношении Ирана нелегитимными»… «Глава МИД Турции подверг критике США за восстановление санкций против Ирана»… «Помпео обсудил с главой МИД Дании меры против Ирана за террористические действия в Европе»… «Министр нефти Ирана предупредил о дестабилизации рынка из-за санкций США»…
В общем, Вашингтон в очередной раз добился своего – обострения политической ситуации где-либо в мире. Под фальшивым предлогом, но с вполне реальными угрозами. Вон уже и в Европе, оказывается, Иран террористическую деятельность повёл. Особенно в Дании. А если припомнить при этом недавнюю угрозу со стороны Тегерана закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти, если США усилят санкции против него, то ситуация для всего мира действительно может стать «тяжёлой». А уж нестабильной – точно.
Если вслед за санкциями заговорят пушки…
Про Ормузский пролив и угрозу закрыть его Царьград уже писал. Надо признать, посулы подобного рода со стороны Ирана всё же малореалистичны. Слишком чувствительное это место для всей мировой экономики. И по этой простой причине Америку в ожидаемых от неё жёстких антииранских действиях поддержит половина планеты. Не все, конечно, воевать пойдут, но и простое дипломатическое давление половины мира – сила довольно могучая.
И всё же, если вслед за санкциями заговорят пушки - что сможет противопоставить Тегеран всем остальным в военном смысле?

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