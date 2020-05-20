Сможет ли Иран пережить выборы президента США?

С тех пор как Дональд Трамп вывел США из ядерного соглашения с Ираном в мае 2018 года и вновь ввел санкции, экономическое положение последнего значительно ухудшилось. Хотя экономический крах вовсе не является неизбежным, время не на стороне Ирана. В условиях предстоящих президентских выборов перед иранскими лидерами сейчас стоит незавидная задача определить, стоит ли и как взаимодействовать с администрацией Трампа, которая, хотя и враждебна, нуждается в громкой победе.

Как это часто бывает во внешней политике, руководство Ирана разделено по поводу баланса затрат и выгод общения с Дональдом Трампом. Некоторые могут подумать, что стоит подождать до президентских выборов в США в 2020 году, чтобы вернуться к столу переговоров, возможно, напротив более предсказуемой и менее ртутной демократической администрации.

Но если Трамп победит на выборах, его позиция будет сильнее, чем когда-либо, что сделает его гораздо менее открытым для уступок, чем сейчас, когда он лично заинтересован в ощутимой победе во внешней политике. Более того, экономические условия в Иране могут ухудшиться, что еще больше ослабит его переговорную позицию.

Нынешнее состояние экономики Ирана оценить сложно. Оценки совокупных потерь после повторного введения санкций варьируются от 5% до 15% . В то время как иранцы утверждают, что с весны рост был положительным, сторонние наблюдатели в этом не убеждены. Международный валютный фонд ожидает, что экономика сократится на колоссальные 9,5% в этом году на фоне падения на 4,9% в прошлом, что подтверждают и собственные данные Ирана.

На этом фоне иранские политики ведут жесткую дискуссию о своих долгосрочных перспективах роста и стратегии экономического развития. С одной стороны, сторонники жесткой политики во главе с верховным лидером аятоллой Али Хаменеи хотят реструктурировать экономику, чтобы она могла лучше противостоять международной изоляции.

Они указывают, что экономика уже демонстрирует признаки восстановления, хотя экспорт нефти не свидетельствует об этом. Для начала, после падения на 70% в 2018 году, иранская валюта, риал, восстановила лишь треть своей потерянной стоимости и остается недостаточно конвертируемой.

Недавно опубликованные данные рисуют благоприятную картину занятости. В третьем квартале 2019 года работали рекордные 24,75 миллиона иранцев, что на 3,3% больше, чем в предыдущем; в экономике добавились около 800 000 рабочих мест, треть из которых в производстве, а уровень безработицы составил 10,5%, самый низкий за семь лет.

Эти события позволяют предположить, что ограничения на экспорт нефти могут заставить Иран диверсифицировать экономику, что является своего рода голландской болезнью в обратном направлении . Сторонники жесткой линии в стране утверждают, что санкции США стимулируют «экономику сопротивления», которая в меньшей степени зависит от торговли в целом и особенно от торговли с Западом. Это, как несомненно надеются иранские консерваторы, предотвратит «культурное вторжение», сопровождающее глобализацию.

Но правительство президента Хасана Рухани, в котором доминируют технократы, не заинтересовано в том, чтобы свести на нет три десятилетия усилий, направленных на обуздание господства государства и открытие экономики. Они, как и многие представители частного сектора, поддерживают идею неолибералов о том, что ограниченное правительство и свободное предпринимательство предлагают единственный жизнеспособный путь к процветанию.

Технократы и неолибералы утверждают, что восстановление экономики Ирана носит временный характер. Поскольку правительству приходится печатать деньги, чтобы заполнить бюджетный пробел, вызванный потерей нефтяных доходов, риал рано или поздно окажется под сильным инфляционным давлением. И способность правительства бороться с инфляцией сильно ограничена, не в последнюю очередь потому, что укрепление валюты ослабит конкурентное преимущество, которое вызвало восстановление занятости.

В любом случае, как утверждает реформистский лагерь, восстановление занятости вряд ли проживет год или два при нынешнем режиме санкций, которые подавляют иностранные инвестиции и блокируют доступ к технологиям, необходимым для экономической перестройки. В 2018-2019 годах накопление основного капитала, которое исторически составляло в среднем около 30% ВВП, сократилось до 14%, едва достаточного для восстановления существующего основного капитала.

Государственный сектор Ирана, изо всех сил пытающийся покрыть свои текущие расходы, не в состоянии компенсировать потерю иностранных инвестиций. Частный сектор, со своей стороны, сталкивается с кредитным кризисом, потому что иранские банки сейчас в основном несостоятельны.

На данный момент Иран движется к расширению своей деятельности по обогащению урана, обвиняя международное сообщество, которое отказалось от него. Иран не заслуживал карательных санкций, когда Трамп вновь ввел их, потому что он не нарушил условия ядерной сделки. Показав миру, что не уступит, Иран надеется выйти из нынешнего тупика.

Иран не единственная партия, у которой есть выбор. Западные лидеры должны теперь решить, как реагировать на его деятельность по обогащению урана, которая, безусловно, остается намного ниже оружейного уровня. Режим санкций может привести к серьезным бедствиям для Ирана, но существуют четкие пределы их эффективности. Более того, они укрепляют позиции сторонников жесткой линии в отношении Ирана и подрывают его умеренных реформистов - динамику, которая усугубляет риски, которые должны смягчить санкции.

Вместо того, чтобы просто усилить санкции, международное сообщество должно использовать более нюансированный подход, направляющий Иран к большей открытости, а не пытаться превратить его в подчинение. Такой подход, безусловно, улучшит перспективы успешных переговоров как до, так и после выборов в США.