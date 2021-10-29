Сможет ли глава Якутии Айсен Николаев привести регион в порядок к президентским выборам

Неудачные для «Единой России» результаты выборов в Госдуму в Якутии (33% против 35% у КПРФ) могут иметь политические последствия для главы республики Айсена Николаева, вплоть до ухода с поста. Эксперты считают, что Айсен Николаев утрачивает авторитет в регионе. Люди недовольны проводимой им политикой под эгидой «Единой России». Теперь главным остается вопрос, сможет ли Николаев нормализовать положение в регионе до президентских выборов в 2024 году?

Все для семьи

Айсен Николаев сделал действительно блестящую карьеру. В 25 лет он становится депутатом парламента Ил Тумэн. Спустя год - руководителем «Алмазэргиэнбанка». В 2004 году Николаев был назначен министром финансов Республики (Саха Якутия). В 2007 он первый вице-премьер, а 4 марта 2012 года избран главой городского округа «город Якутск». В сентябре 2018 года Айсен Николаев победил на выборах губернатора Республики Саха. За него отдали голоса более 70 процентов избирателей.

Люди ожидали, что опытный менеджер сделает их жизнь лучше, но надежды эти не оправдались. Все пошло, к сожалению, по привычному в последние годы российскому сценарию: жителям пришлось наблюдать, как становится лучше жизнь семьи главы республики.

Супруга губернатора Людмила Николаева в 2020 году стала владельцем доли в алмазодобывающей компании (ООО «Арктическая горная компания», бренд «Алмазы Арктики» — «Алмар»), у которой есть соответствующие лицензии. У первой леди Якутии оказалось 40% структуры, которая располагает месторождениями почти на миллиард долларов. Общие ресурсы оцениваются в 30 млн карат.

Сумма сделки, за которую предприимчивая леди могла совершить подобную покупку, неизвестна.

Но интересно, что по итогам 2020 года глава Якутии Айсен Сергеевич Николаев задекларировал доход в 6,516 млн рублей (примерно 543 тысяч рублей в месяц), а его супруга Людмила — 16,63 млн рублей (выходит около 1,4 млн рублей в месяц).

Глава Совета якутских старейшин записал видеообращение, где просит следственные органы провести проверку по факту приобретения женой руководителя республики 40% акций алмазного рассыпного месторождения стоимостью около 1 млрд рублей. Видео опубликовано в телеграм-канале «14news».

Якутские старейшины обращают внимание на то, что Людмила Николаева является супругой главы региона, а значит, по факту акциями владеет и он.

Остается неизвестным, получили ли якутские старейшины ответ на свое обращение.

Стоит заметить, что у Людмилы Николаевой достаточно обширный бизнес. В апреле 2021 года он прирос долей в московском ООО «Поларктик капитал». ООО входит в одноимённую группу компаний, которая выступила инвестором алмазодобывающего бизнеса Николаевой и ее бизнес-партнёров. Начать промышленную добычу алмазов на двух месторождениях фирма планирует с 2024 года. В качестве партнёра на некоторые виды работ в проект привлечена «дочка» «Алросы».

Занимаются бизнесом и другие родственники Николаева. Сестра главы Якутии Николаева (Кулаковская) Аяна Сергеевна (ИНН 1435155210) - соучредитель кредитно-потребительского кооператива граждан «Взаимопомощь». В списках учредителей кооператива также указывается имя Дарьи Николаевны Санниковой, тещи Айсена Николаева. Предприятие создано в 2004 году, а ликвидировано в 2011 году. Журналисты обращают внимание на причину ликвидации кооператива: «Статус: Ликвидировано (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ)». Это значит, что долги по налогам и прочим обязательствам признаны безнадежными к взысканию.

По данным СМИ, Аяна Николаева фигурировала как минимум в трёх госконтрактах, заключенных в 2020 году в формате «с единственным поставщиком».

Теща Айсена Николаева, 70-летняя Дарья Николаевна Санникова - скромный сотрудник бюджетного учреждения.

Но, как оказалось, г-жа Санникова является (являлась) учредителем аж 12 компаний.

Два мира – две судьбы

При этом ведут себя родственники главы Якутии зачастую вызывающе. Так, Людмила Николаева этим летом пришла на встречу с деревенскими погорельцами с сумочкой за 105 тысяч рублей.

Впрочем, может действительно, как заметили в социальных сетях, эта самая дешевая сумка первой леди Якутии. И по ее понятиям она выглядела сообразно обстоятельствам. Ранее Николаева посетила Намский район, пострадавшим жителям которого выплатили по 30 тысяч рублей. «Насколько уместно носить первой леди сумку за 105 тысяч, когда ты выезжаешь в сгоревшую деревню, где каждой семье выплатили по 30 тысяч?», — спрашивает в социальных сетях житель Якутии под ником «Хара Мурун Уола».

Сестра главы региона Аяна Николаева в прошлом году попала в скандал после того, как заявила, что успех приходит только к тем, кто пашет и вкалывает, а разочарованные во всем люди напоминают ей убогие растения.

Создается впечатление, что родственники Айсена Николаева либо вообще не думают о том, что говорят и как они выглядят, либо специально провоцируют население. Но надо заметить, что люди озлоблены и без всяких провокаций.

И есть отчего. Уровень бедности в Якутии по итогам 2020 года выше, чем показатель в среднем по России (12,1 процента), сообщает Счетная палата Якутии.

Среднемесячные денежные доходы на душу населения за январь-декабрь 2020 года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,9 процентов и составили 41,2 тыс. рублей на одного жителя.

Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в прошедшем году составила 169,2 тыс. человек, или 17,4% населения республики.

Скандалы с авиационной доставкой продовольствия в отдаленные поселки происходят каждый год, но ничего не меняется.

Недавно в отдаленное село Джаргалах Эвено-Бытантайского района Якутии прибыл «Зеленый рейс», доставляющий продовольствие. На каждую семью полагалось четвертинка вилка капусты, три яблока, три морковки, 100 граммов винограда и 12 кг картошки на месяц. Посёлки Якутии люди сравнивают с «блокадным Ленинградом».

Тяжелый момент

Весной в Якутии начались лесные пожары. Горело более миллиона гектаров леса. На защиту отдельных населенных пунктов от огня выходили женщины и дети.

1 мая местные администрации и пожнадзор снова начали ставить вопрос о введении ЧС, но получили отказ. В итоге ЧС все же ввели, но только 4 июня, когда огонь уже подступил к границам отдельных населенных пунктов. Глава Якутии Айсен Николаев в это время вместе с представительной делегацией находился в Санкт-Петербурге на ПМЭФ. Но и после форума он не спешил домой. Оказалось, что Айсен Николаев отправился со всей своей свитой в Казань, где проходили дни Якутии в Татарстане. Через официальный твиттер главы бодро сообщалось о том, что ситуация с пожарами находится под контролем. Но вряд ли это кого-то могло убедить.

Жители Якутии винят Айсена Николаева в том, что он игнорировал ситуацию с лесными пожарами и считают, что в тяжелый момент они оказались предоставленными сами себе.

Примечательно, что в эти дни в Якутске под прикрытием дымзавесы началось строительство канализации для элитного микрорайона. Речь идет о ПЖСК «Сосновый берег» — именно там проживает глава республики Айсен Николаев.

При этом его обитатели не затратили на это ни рубля собственных средств. Стройка велась на бюджетные деньги.

Раздражители для якутян

Срок полномочий Айсена Николаева истекает в 2023 году. Теперь, по мнению экспертов, главной интригой остается, усидит ли он в своем кресле до этого времени.

По мнению политолога Евгения Минченко, выборы в Госдуму показали, что по уровню демократичности Якутия оказалось регионом номер один в России. Политолог полагает, что это надо ставить главе республики Айсену Николаеву «не в минус, а в плюс».

По словам политического обозревателя Виталия Обедина, за два года до окончания срока полномочий «можно доказать свою полезность и взять ситуацию под контроль».

Впрочем, не все эксперты настроены так оптимистично. Доктор политических наук Илдус Ярулин полагает, что прошедшие выборы в Государственную думу показали всю несостоятельность власти в Якутии. Якутские эксперты открыто называют Николаева «хромой уткой». По словам Илдуса Ярулина, и сам Николаев, и его окружение, и члены семьи, которые постоянно присутствуют и в региональной политике, и в общественной жизни, являются сейчас очень сильными раздражителями для якутян.

Они кичатся богатством, а большинство якутян живут с каждым днем все хуже. Подходить к 2024 году, когда в стране будут избирать президента, с таким руководителем национальной республики опасно. Эксперт считает, что сейчас главный вопрос: сможет ли Николаев привести регион в нормальное состоянии к президентским выборам? Илдус Ярулин полагает, что сделать это Николаев не в состоянии.